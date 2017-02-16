وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني يفتتح العيادة المجمعة غوط الشغالبعد الانتهاء من صيانتها.



طرابلس 16 فبراير2017 ( وال)- افتتح وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق

الوطني السيد\" عمر بشيرالطاهر \" ظهر اليوم الخميس، مجمع العيادات

الذهبية بمنطقة \" غوط الشعال\"، بعد الانتهاء من صيانته وتجهيز أقسامه

بأحدث المعدات والأجهزة التقنية اللازمة، في خطوة يهدف من خلالها إلى

تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد الوزير في كلمته له في حفل الافتتاح أن هذه الخطوة ستعقبها خطوات

أخرى متمثلة في افتتاح بقية العيادات المجمعة التي لازالت تحت الصيانة

وذلك من أجل تخفيف العبء عن المستشفيات.

وطالب الوزير كافة العاملين بالمركز بمختلف تخصصاتهم وإداراتهم وسكان

المنطقة بالمحافظة عليه ليتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة لهم

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المشرفة على العيادات المجمعة الذهبية \"فتحي

أبو راس\" أن مجمع غوط الشعال هو رابع مجمع يفتتح في العاصمة طرابلس بعد

دخوله الصيانة الشاملة، مشيرا للخدمات التي قدمتها العيادات التي افتتحت

مؤخرا، ومنها العيادة المجمعة طريق المطار، والتي تردد عليها قرابة 330

ألف مريض، حتى نهاية العام 2016 وعيادة البدري التي تردد عليها 260 ألف

حالة بينما العيادة الذهبية \"أبو سليم\"، تردد عليها 60 ألفا ما يوضح

أهمية هذه العيادات في تقديم الخدمة للمواطنين في جميع التخصصات بالقرب

من مقار سكناهم.

بدوره قال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة السيد\"فوزي أونيس\"، انه

وبالرغم من الظروف التي تعيشها البلاد، وعدم تخصيص الميزانية للوزارة

خلال العامين الماضيين إلا أنها استطاعت التغلب على المشاكل والصعاب التي

تعيق عملها بافتتاح المجمعات من خلال المبالغ التي تُسيل لها.

وأكد \" أونيس\"، على أن تسييل الميزانية للعام الحالي، سيسهم في حلحلة

عديد المشاكل التي تعيق سيرعمل القطاع.

وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الحكم المحلي السيد \"عبدالباري شمبارو\"،

ومستشار المجلس الرئاسي لشؤون الخدمات السيدة\" هند شوبار\" وعدد من أهالي

المنطقة والعاملين بالمجمع .





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