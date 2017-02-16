وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني يفتتح العيادة المجمعة غوط الشغالبعد الانتهاء من صيانتها.
الخميس ، 16- 02- 2017 - 17:07:00
\nطرابلس 16 فبراير2017 ( وال)- افتتح وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق \nالوطني السيد\" عمر بشيرالطاهر \" ظهر اليوم الخميس، مجمع العيادات \nالذهبية بمنطقة \" غوط الشعال\"، بعد الانتهاء من صيانته وتجهيز أقسامه \nبأحدث المعدات والأجهزة التقنية اللازمة، في خطوة يهدف من خلالها إلى \nتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.\nوأكد الوزير في كلمته له في حفل الافتتاح أن هذه الخطوة ستعقبها خطوات \nأخرى متمثلة في افتتاح بقية العيادات المجمعة التي لازالت تحت الصيانة \nوذلك من أجل تخفيف العبء عن المستشفيات.\n وطالب الوزير كافة العاملين بالمركز بمختلف تخصصاتهم وإداراتهم وسكان \nالمنطقة بالمحافظة عليه ليتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمة لهم\nمن جانبه أوضح رئيس اللجنة المشرفة على العيادات المجمعة الذهبية \"فتحي \nأبو راس\" أن مجمع غوط الشعال هو رابع مجمع يفتتح في العاصمة طرابلس بعد \nدخوله الصيانة الشاملة، مشيرا للخدمات التي قدمتها العيادات التي افتتحت \nمؤخرا، ومنها العيادة المجمعة طريق المطار، والتي تردد عليها قرابة 330 \nألف مريض، حتى نهاية العام 2016 وعيادة البدري التي تردد عليها 260 ألف \nحالة بينما العيادة الذهبية \"أبو سليم\"، تردد عليها 60 ألفا ما يوضح \nأهمية هذه العيادات في تقديم الخدمة للمواطنين في جميع التخصصات بالقرب \nمن مقار سكناهم.\nبدوره قال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة السيد\"فوزي أونيس\"، انه \nوبالرغم من الظروف التي تعيشها البلاد، وعدم تخصيص الميزانية للوزارة \nخلال العامين الماضيين إلا أنها استطاعت التغلب على المشاكل والصعاب التي\nتعيق عملها بافتتاح المجمعات من خلال المبالغ التي تُسيل لها. \nوأكد \" أونيس\"، على أن تسييل الميزانية للعام الحالي، سيسهم في حلحلة \nعديد المشاكل التي تعيق سيرعمل القطاع.\n وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الحكم المحلي السيد \"عبدالباري شمبارو\"، \nومستشار المجلس الرئاسي لشؤون الخدمات السيدة\" هند شوبار\" وعدد من أهالي \nالمنطقة والعاملين بالمجمع .\n \n \n ...( وال ) ...