\" أبو الغيط \" و \" غوتيريش \" يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة .



القاهرة 16 فبراير 2017 (وال) - عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية \"

أحمد أبوالغيط \" , والامين العام للأمم المتحدة \" انطونيو غوتيريش \" ,

اليوم الخميس , جلسة مباحثات بالقاهرة تبادلا خلالها وجهات النظر حول سبل

الارتقاء بالتعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والأمم

المتحدة .

كما تم خلال الجلسة بحث عدد من القضايا الدولية ذات الأولوية وعلى

رأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .

ونقلت مصادر اعلامية عن , المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة

, في بيان صحفي , بأن \" أبو الغيط \" تطرق مع \" غوتيريش \" إلى أخر

مستجدات القضية الفلسطينية , حيث أكد الأمين العام للجامعة مركزية القضية

الفلسطينية للأمة العربية , الأمر الذي يحتم التوصل إلى تسوية شاملة

وعادلة .

واكد \" ابو الغيط \" أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور

المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة

الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني .

على جانب اخر أوضح المتحدث الرسمي بأسم الجامعة أن المسؤولين تناولا

أيضا التطورات المتعلقة بالأزمة السورية بما في ذلك الاجتماعات الجارية

حاليا في آستانة والاجتماعات الأخرى التي سيعقدها المبعوث الخاص للامين

العام الاممي إلى سوريا \" دي مستورا \" للأطراف السورية المعنية في جنيف

اعتبارا من يوم 23 الجاري.

واضاف أن الجانبين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى تسوية

سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء

التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.

كما تناول اللقاء أيضا سبل توطيد صلات التعاون بين المنظمتين في

العديد من مجالات العمل الأخرى الهامة على غرار مساعدة اللاجئين

والنازحين العرب من مناطق الصراعات , ومكافحة الإرهاب , وحفظ وبناء وضع

السلام ودفع عمليات التنمية بالدول العربية.

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