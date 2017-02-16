\" أبو الغيط \" و \" غوتيريش \" يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 16:47:00
\nالقاهرة 16 فبراير 2017 (وال) - عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية \"\nأحمد أبوالغيط \" , والامين العام للأمم المتحدة \" انطونيو غوتيريش \" , \nاليوم الخميس , جلسة مباحثات بالقاهرة تبادلا خلالها وجهات النظر حول سبل\nالارتقاء بالتعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والأمم \nالمتحدة .\n كما تم خلال الجلسة بحث عدد من القضايا الدولية ذات الأولوية وعلى \nرأسها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .\n ونقلت مصادر اعلامية عن , المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة \n, في بيان صحفي , بأن \" أبو الغيط \" تطرق مع \" غوتيريش \" إلى أخر \nمستجدات القضية الفلسطينية , حيث أكد الأمين العام للجامعة مركزية القضية\nالفلسطينية للأمة العربية , الأمر الذي يحتم التوصل إلى تسوية شاملة \nوعادلة . \n واكد \" ابو الغيط \" أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور\nالمستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة \nالإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني . \n على جانب اخر أوضح المتحدث الرسمي بأسم الجامعة أن المسؤولين تناولا\nأيضا التطورات المتعلقة بالأزمة السورية بما في ذلك الاجتماعات الجارية \nحاليا في آستانة والاجتماعات الأخرى التي سيعقدها المبعوث الخاص للامين \nالعام الاممي إلى سوريا \" دي مستورا \" للأطراف السورية المعنية في جنيف \nاعتبارا من يوم 23 الجاري. \n واضاف أن الجانبين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى تسوية \nسياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء \nالتداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة. \n كما تناول اللقاء أيضا سبل توطيد صلات التعاون بين المنظمتين في \nالعديد من مجالات العمل الأخرى الهامة على غرار مساعدة اللاجئين \nوالنازحين العرب من مناطق الصراعات , ومكافحة الإرهاب , وحفظ وبناء وضع \nالسلام ودفع عمليات التنمية بالدول العربية.\n ...( وال )...