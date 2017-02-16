منظمة الصحة العالمية : ( 180 ) ألف إصابة بالإيدز في دولة \"جنوب السودان\" .



جوبا 16 فبراير 2017 ( وال ) -كشفت منظمة الصحة العالمية أن أعداد

المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في دولة \"جنوب السودان\"

وصل إلى ( 180 ) ألف شخص ، من أصل نحو ( 10 ) ملايين نسمة.

وقالت المنظمة ، فى بيان لها لممثلها بجنوب السودان \" عبد المنعم

سليمان \" ، إن المرض يمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين

النازحين فى البلاد ، إلى جانب فيروس السل الرئوى .

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان المنظمة أن بين كل ( 100 ) شخص ، في

البلاد ، يوجد ثلاثة مصابين بالايدز ، كما أن هناك ( 20 )ألفاً من

المصابين تمكنوا من الحصول على العقاقير الطبية الضرورية .

وأشارت ، إلى أن ضعف قدرات العاملين فى المجال الصحى بالبلاد - بجانب

ضعف عمليات التنسيق - يمثلان تحديات أساسية تعيق وصول المرضى إلى الأدوية

المنقذة للحياة.

وكانت الأمم المتحدة ، حذرت مطلع شهر مارس الماضي ، من \"تفشي\"

الإصابة بفيروس الإيدز، في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها

برنامج أممي ، ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف

الحرب الأهلية المندلعة في البلاد .

وأظهرت إحصائيات أعدها برنامج الأمم المتحدة المشترك حول فيروس الإيدز

، أن \"الإصابات الجديدة في جنوب السودان ، قد ارتفعت من 13 ألف شخص إلى

18 ألف مصاب، في الفترة الممتدة بين العامين 2013 و2015\".

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