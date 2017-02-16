منظمة الصحة العالمية : ( 180 ) ألف إصابة بالإيدز في دولة \"جنوب السودان\" .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 16:24:00
\nجوبا 16 فبراير 2017 ( وال ) -كشفت منظمة الصحة العالمية أن أعداد \nالمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في دولة \"جنوب السودان\" \nوصل إلى ( 180 ) ألف شخص ، من أصل نحو ( 10 ) ملايين نسمة.\n وقالت المنظمة ، فى بيان لها لممثلها بجنوب السودان \" عبد المنعم \nسليمان \" ، إن المرض يمثل أحد أبرز الأسباب المؤدية إلى الوفاة بين \nالنازحين فى البلاد ، إلى جانب فيروس السل الرئوى .\n ونقلت مصادر اعلامية عن بيان المنظمة أن بين كل ( 100 ) شخص ، في \nالبلاد ، يوجد ثلاثة مصابين بالايدز ، كما أن هناك ( 20 )ألفاً من \nالمصابين تمكنوا من الحصول على العقاقير الطبية الضرورية .\n وأشارت ، إلى أن ضعف قدرات العاملين فى المجال الصحى بالبلاد - بجانب \nضعف عمليات التنسيق - يمثلان تحديات أساسية تعيق وصول المرضى إلى الأدوية\nالمنقذة للحياة.\n وكانت الأمم المتحدة ، حذرت مطلع شهر مارس الماضي ، من \"تفشي\" \nالإصابة بفيروس الإيدز، في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها \nبرنامج أممي ، ارتفاعًا حادًا في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف \nالحرب الأهلية المندلعة في البلاد .\n وأظهرت إحصائيات أعدها برنامج الأمم المتحدة المشترك حول فيروس الإيدز \n، أن \"الإصابات الجديدة في جنوب السودان ، قد ارتفعت من 13 ألف شخص إلى \n18 ألف مصاب، في الفترة الممتدة بين العامين 2013 و2015\".\n ...( وال )...