\" أوبك \" : سعر سلة المنظمة يتراجع إلى ( 10ر53 ) دولار للبرميل .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 16:16:00
\nفيينا 16 فبراير2017 ( وال ) - اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط \" أوبك\n\" اليوم الخميس ان سعر سلة خاماتها تراجع أمس ( 21 ) سنتا ليصل إلى ( \n10ر53 ) دولار للبرميل مقابل ( 31ر53 ) دولار يوم الثلاثاء الماضي.\n وذكرت نشرة وكالة انباء \" اوبك \" ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام \nالماضي بلغ ( 76ر40 ) دولار للبرميل .\n وتضم سلة \" اوبك \" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج خام ( \nصحارى ) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير \nالكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري \nوالخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول) \nالانغولي و(اورينت) الاكوادوري .\n وكانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن دول \" اوبك \" والمنتجون من خارج \nالمنظمة في فيينا اتفقوا في 22 يناير الماضي على وضع الية شهرية للرقابة \nعلى معدلات انتاج النفط بما يضمن الالتزام بقرار خفض الانتاج المتفق عليه\nفي مؤتمري فيينا في نوفمبر ديسمبر الماضي والقاضي بخفض الانتاج بواقع \nمليون و ( 758 ) الف برميل في اليوم بهدف دعم الاسعار والاستقرار في \nالسوق النفطية.\n ...( وال )...