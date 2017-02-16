\" أوبك \" : سعر سلة المنظمة يتراجع إلى ( 10ر53 ) دولار للبرميل .



فيينا 16 فبراير2017 ( وال ) - اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط \" أوبك

\" اليوم الخميس ان سعر سلة خاماتها تراجع أمس ( 21 ) سنتا ليصل إلى (

10ر53 ) دولار للبرميل مقابل ( 31ر53 ) دولار يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة انباء \" اوبك \" ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام

الماضي بلغ ( 76ر40 ) دولار للبرميل .

وتضم سلة \" اوبك \" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج خام (

صحارى ) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير

الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري

والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مريات) والخام الفنزويلي و(جيراسول)

الانغولي و(اورينت) الاكوادوري .

وكانت اللجنة الوزارية المنبثقة عن دول \" اوبك \" والمنتجون من خارج

المنظمة في فيينا اتفقوا في 22 يناير الماضي على وضع الية شهرية للرقابة

على معدلات انتاج النفط بما يضمن الالتزام بقرار خفض الانتاج المتفق عليه

في مؤتمري فيينا في نوفمبر ديسمبر الماضي والقاضي بخفض الانتاج بواقع

مليون و ( 758 ) الف برميل في اليوم بهدف دعم الاسعار والاستقرار في

السوق النفطية.

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