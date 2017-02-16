الانتهاء من صيانة مديرية امن منفذ رأس أجدير.



زوارة 16 فبراير2017 ( وال)- أعلن المجلس البلدي زوارة انتهاء شركة \"

كاساس للمقاولات\" من استكمال عملية الصيانة والتجهيز الكاملة لمديرية امن

منفذ رأس أجدير .

وشارك في عملية التسليم والاستلام عضو المجلس البلدي \" باسم دهان\" و ممثل

مديرية أمن رأس أجدير وممثل مركز شرطة رأس أجدير التابع للمديرية وبحضور

قسم المشروعات بالبلدية وعدد من مدراء مكاتب وموظفي الديوان و بعض

العاملين بالمنفذ.

وكانت شركة \" كاساس للمقاولات\" قد رسى عليها العطاء المُقدم من البلدية

الفترة الماضية بقيمة تسعة وعشرون ألف دينار.



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