الانتهاء من صيانة مديرية امن منفذ رأس أجدير.الخميس ، 16-02-2017 - 16:03:00

الانتهاء من صيانة مديرية امن منفذ رأس أجدير. \nزوارة 16 فبراير2017 ( وال)- أعلن المجلس البلدي زوارة انتهاء شركة \" \nكاساس للمقاولات\" من استكمال عملية الصيانة والتجهيز الكاملة لمديرية امن\nمنفذ رأس أجدير .\nوشارك في عملية التسليم والاستلام عضو المجلس البلدي \" باسم دهان\" و ممثل\nمديرية أمن رأس أجدير وممثل مركز شرطة رأس أجدير التابع للمديرية وبحضور \nقسم المشروعات بالبلدية وعدد من مدراء مكاتب وموظفي الديوان و بعض \nالعاملين بالمنفذ.\nوكانت شركة \" كاساس للمقاولات\" قد رسى عليها العطاء المُقدم من البلدية \nالفترة الماضية بقيمة تسعة وعشرون ألف دينار.\n\n...( وال ) ...

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