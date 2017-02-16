وزير الخارجية الألماني: نرفض إنشاء مراكز استقبال للاجئين في ليبيا وتونس.

برلين 16 فبراير2017 ( وال)- أعرب وزير الخارجية الألماني " زيغمار غابرييل" عن رفضه لإنشاء مراكز استقبال للاجئين في تونس وليبيا. قائلا "إن هذا الأمر سيدفع لعدم استقرار الأوضاع في ليبيا و تونس . وأشار الوزير الألماني في تصريحات صحفية إلى أن حل مشكلة اللاجئين لا يمكن أن تتم من خلال وسيلة واحدة فقط. مضيفا بأن الحل يبدأ من خلال دعم استقرار الدول التي يأتي منها اللاجئون أو الدول التي يعبرون منها إلى أوروبا، من خلال سياسة لجوء أوروبية موحدة. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني " زيغمار غابرييل" معلقاً على تصريح سابق لرئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي دعا فيها إلى ضرورة إنشاء مراكز استقبال للاجئين في تونس وليبيا ( وال ) ...