قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية .

رام الله 16 فبراير 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس ، عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية بفلسطين المحتلة . وذكر بيان لنادي الأسير الفلسطيني ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقلت فجر الخميس ، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس ، بينهم ثلاثة أطفال ، ونقلتهم جميعا إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة . وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية ، كما اعتقلت فلسطينيين من محافظة طولكرم ، ومن بلدة بيتا في محافظة نابلس . ...( وال )...