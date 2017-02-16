قوات الاحتلال تعتقل عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية .الخميس ، 16-02-2017 - 15:52:00

رام الله 16 فبراير 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس ، عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية بفلسطين المحتلة . وذكر بيان لنادي الأسير الفلسطيني ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقلت فجر الخميس ، أربعة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس ، بينهم ثلاثة أطفال ، ونقلتهم جميعا إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة . وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية ، كما اعتقلت فلسطينيين من محافظة طولكرم ، ومن بلدة بيتا في محافظة نابلس . ...( وال )...

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