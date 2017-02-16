تونس: تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

تونس 16 فبراير 2017 ( وال) - أعلنت الرئاسة التونسية, اليوم الخميس, عن تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ منتصف شهر نوفمبر من العام 2015 وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها, إن "رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قرر, بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان), حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الخميس 16 فبراير 2017". وكانت الرئاسة أعلنت حالة الطوارئ في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذه انتحاري بحزام ناسف استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر الماضي. وأسفر ذلك الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي عن مقتل 12 من أفراد الأمن الرئاسي. ويتيح قانون الطوارئ في تونس للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية, وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات, إلى جانب مراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية, من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ...( وال ) ...