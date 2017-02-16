انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية في " أستانا " .

الجزائر , 16 فبراير 2017 (وال) - تنطلق بالعاصمة الكازاخية " أستانا " اليوم الخميس الجولة الثانية من المفاوضات السورية - السورية الرامية إلى إيجاد آلية لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في البلاد . وتتوقع تقارير اخبارية أن تشكل هذه المفاوضات أرضية مناسبة لإعادة بعث محادثات السلام التي تسعى من خلالها الأمم المتحدة إلى إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية التي توشك على بلوغ عامها السادس. وسيقود الوفد الحكومي السوري في هذه المفاوضات , المندوب السوري لدى الأمم المتحدة, بشار الجعفري, بينما سيرأس ممثل "جيش الإسلام", محمد علوش وفد الفصائل المسلحة السورية المعارضة الذي يتكون من تسع جماعات مسلحة. وكانت الجولة الأولى من أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا قد جرت يومي 23 و24 يناير الماضي, وشددت في بيانها الختامي على ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية, وكذا تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية ومحاربة الإرهاب. ...( وال )...