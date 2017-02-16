روسيا تحذر امريكا من التعامل معها من موقع قوة .

موسكو 16 فبراير2017 (وال) - حذر وزير الدفاع الروسي " سيرغي شويغو" اليوم الخميس واشنطن من محاولة التفاوض مع موسكو من موقع القوة . ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن "شويغو" في بيان "نحن مستعدون لاستئناف التعاون مع البنتاغون (...) لكن محاولات بناء حوار من موقع القوة في ما يتعلق بروسيا ليس لها أي فرصة" للنجاح. وجاء التحذير الروسي ردا على تعليق لوزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الأربعاء الماضي قال فيه إن واشنطن حريصة على أن تكون لدبلوماسيتها اليد العليا في أي محادثات مع روسيا. وقال ماتيس في بروكسل "نحن منفتحون على فرص إعادة العلاقة التعاونية مع موسكو مع البقاء واقعيين في توقعاتنا والحرص على أن يفاوض دبلوماسيونا من موقع قوة" . يشار إلى أن إدارة ترامب تواجه اتهامات بأن مساعدي الرئيس اجروا اتصالات متكررة مع الاستخبارات الروسية خلال الحملة الرئاسية. ...( وال ) ...