تونس تستعد لاحتضان اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الأول من شهر مارس القادم .



تونس16 فبراير2017 (وال) - أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي \" خميس

الجهيناوى \" أن بلاده ستحتضن في الأول من شهر مارس القادم اجتماعا لوزراء

خارجية دول جوار ليبيا (تونس والجزائر ومصر), تمهيدا لقمة رئاسية ثلاثية

تسبق دعوة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار.

و أوضح \" الجهيناوي \" في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأن أهداف

المبادرة تتمثل في أربعة نقاط محورية, وهي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم

وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار, ورفض أي توجه نحو حل

عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا, إلى جانب دفع الفرقاء الليبيين

إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر عام 2015

, ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة, كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا

ليبيا .

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن هذه المبادرة أطلقت بمناسبة

الزيارة التي أداها الرئيس \" السبسي \" إلى الجزائر في 15 ديسمبر 2016,

ولقائه برئيس الجمهورية, \" عبد العزيز بوتفليقة \", وتكليفه بمقابلة

الرئيس المصري \" عبد الفتاح السيسي \" يوم 20 ديسمبرالفارط.

و قال السيد \" الجهيناوي \" بأن من بين أسباب إطلاق المبادرة, التداعيات

السلبية والمباشرة للأزمة الليبية على تونس, مذكرا بأن ليبيا كانت تمثل

عام 2010 ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوربي, بحجم مبادلات

تجاوز 2.5 مليار دولار, بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي طالت تونس

نتيجة عدم استقرار الأوضاع في الجارة ليبيا, وانتشار الجماعات الإرهابية

وانهيار مؤسسات الدولة.

كما أبرز في ذات السياق, حرص تونس على تشجيع الليبيين على انتهاج مبدأ

الحوار للتوصل إلى حل سياسي يرضي كل الليبيين, وعلى متابعة تطور الأوضاع

هناك, لافتا إلى أن حكومة \" فايز السراج \" -التي جاءت نتيجة لجولات

الحوار المتتالية واجهت بعض الصعوبات في بسط نفوذها نظرا للاختلافات

المستمرة بين عدد من مكونات المشهد السياسي الليبي بخصوص بعض بنود

الاتفاق, علاوة على العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة سرت الليبية

والتدخلات الأجنبية.

و أكد في هذا الخصوص على \"أهمية الاتصالات التي تجريها كل من الجزائر

ومصر لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بهدف تذليل

الصعوبات التي تعيق مسار الحوار الليبي منوها بالمجهودات الهامة التي

بذلها البلدان في هذا الصدد واستقبالهما لعدد مهم من الفاعلين السياسيين

الليبيين.

و من المقرر أن يخصص الاجتماع لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها

الدول الثلاثة مع مختلف الأطراف الليبية, ووضع تصور لتسوية سياسية شاملة

للأزمة الليبية.



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