\" معيتيق \" يبحث مع نواب الجنوب الأوضاع بالمنطقة .



طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \" مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة

الجنوبية الأوضاع التي تعيشها المنطقة والمختنقات التي تعاني منها جميع

القطاعات وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بمناطق الجنوب .

وفي هذا الصدد أقترح \" معيتيق \" إعداد برنامج التنمية وتطوير الجنوب

بالتنسيق مع المجالس البلدية ويتم من خلاله تنفيذ المشاريع التنموية حسب

الأولويات الملحة بما في ذلك المشاريع التي هي تحت الإنجاز والمشاريع

المتوقفة خصوصاُ المشاريع ذات الاهتمام من قبل المواطن في الوقت الراهن .

وجدد \" معيتيق \" خلال هذا اللقاء تأكيده على اهتمام المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني بالجنوب ويعمل على تدليل كافة الصعوبات والعراقيل

لرفع المعاناة عن كاهل المواطن في تلك المناطق ، وأكد أن المجلس الرئاسي

في انتظار مقترحات وأراء المجالس البلدية بالخصوص والذي سبق وأن طلب منهم

إعداد جداول بالمشاريع العاجلة سواء استكمال لمشاريع قائمة وتفعيل أخرى.



...( وال )...