\" معيتيق \" يبحث مع نواب الجنوب الأوضاع بالمنطقة .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 14:48:00
\n طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق \" مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة \nالجنوبية الأوضاع التي تعيشها المنطقة والمختنقات التي تعاني منها جميع \nالقطاعات وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بمناطق الجنوب .\n وفي هذا الصدد أقترح \" معيتيق \" إعداد برنامج التنمية وتطوير الجنوب \nبالتنسيق مع المجالس البلدية ويتم من خلاله تنفيذ المشاريع التنموية حسب \nالأولويات الملحة بما في ذلك المشاريع التي هي تحت الإنجاز والمشاريع \nالمتوقفة خصوصاُ المشاريع ذات الاهتمام من قبل المواطن في الوقت الراهن .\n وجدد \" معيتيق \" خلال هذا اللقاء تأكيده على اهتمام المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني بالجنوب ويعمل على تدليل كافة الصعوبات والعراقيل \nلرفع المعاناة عن كاهل المواطن في تلك المناطق ، وأكد أن المجلس الرئاسي \nفي انتظار مقترحات وأراء المجالس البلدية بالخصوص والذي سبق وأن طلب منهم\nإعداد جداول بالمشاريع العاجلة سواء استكمال لمشاريع قائمة وتفعيل أخرى.\n\n...( وال )...