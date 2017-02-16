الاتحاد الاوروبي يبحث سبل توطيد الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي.
الخميس ، 16- 02- 2017 - 14:10:00
\n\nبروكسل 16 فبراير 2017 ( وال) - بحث الاتحاد الاوروبي سبل توطيد الشراكة \nمع منظمة التعاون الإسلامي عبر حوار بناء يتناول القضايا موضع اهتمام \nالجانبين.\n وقال مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية لدى الاتحاد \nالاوروبي فيدريكا موغيريني في بيان اصدره اليوم الخميس إنها التقت في \nبروكسيل أمس الأربعاء الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن احمد\nالعثيمين. \n وأوضح البيان أن الجانبين بحثا علاقات الاتحاد الاوروبي مع \nالعالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية في اوروبا الى جانب مجالات \nالتعاون المتاحة بينهما. \n وتوصل الجانبان الى تفاهمات مشتركة إتاحة مجال أكبر لمشاركة فئة \nالشباب والمواطنين المسلمين المقيمين في اوروبا في الحياة الاجتماعية \nوالسياسية.\n ...( وال ) ...