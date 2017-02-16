الاتحاد الاوروبي يبحث سبل توطيد الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي.





بروكسل 16 فبراير 2017 ( وال) - بحث الاتحاد الاوروبي سبل توطيد الشراكة

مع منظمة التعاون الإسلامي عبر حوار بناء يتناول القضايا موضع اهتمام

الجانبين.

وقال مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية لدى الاتحاد

الاوروبي فيدريكا موغيريني في بيان اصدره اليوم الخميس إنها التقت في

بروكسيل أمس الأربعاء الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف بن احمد

العثيمين.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا علاقات الاتحاد الاوروبي مع

العالم الاسلامي والمجتمعات الاسلامية في اوروبا الى جانب مجالات

التعاون المتاحة بينهما.

وتوصل الجانبان الى تفاهمات مشتركة إتاحة مجال أكبر لمشاركة فئة

الشباب والمواطنين المسلمين المقيمين في اوروبا في الحياة الاجتماعية

والسياسية.

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