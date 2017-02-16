تسوية الأزمة في ليبيا : الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل \" واضح\" مقاربة الجزائر .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 13:54:00
\n بروكسل 16 فبراير 2017 (وال)- أكد وزير الدولة , وزير الشؤون الخارجية\nوالتعاون الدولي \" رمطان لعمامرة أمس ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدعم \nبشكل \" واضح\" مقاربة الجزائر الرامية إلى ايجاد \"حل ليبي\" للأزمة التي \nتعرفها البلاد.\n وأوضح الوزيرعقب اللقاء الذي خصته به رئيسة الدبلوماسية \nالأوروبية بمقر المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أن \" فيديريكا موغريني \nقد أكدت بشكل واضح أنها, وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تدعم \nمقاربة الجزائر والدور المميز لبلدان الجوار\" من أجل تسوية الأزمة في \nليبيا. \n وأضاف السيد \" لعمامرة \" أن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمل \nالدبلوماسي الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية \" يشجعنا على بذل جهود \nأكبر لحمل الأطراف الليبية على العمل سويا وبوتيرة متواصلة بهدف التوصل \nإلى اتفاق وحل ليبي يمكن للمجموعة الدولية دعمه\". \n على صيد آخر قال وزير الشؤون الخارجية إن \" موغيريني التزمت \nباحترام ما تم الاتفاق عليه في إطار التعاون الاستراتيجي بين إفريقيا \nوأوروبا\" , سواء على الصعيد الأمني في مجال مكافحة الإرهاب أو ما يتعلق \nبظاهرة الهجرة غير الشرعية . \n(وال)