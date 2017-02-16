تسوية الأزمة في ليبيا : الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل \" واضح\" مقاربة الجزائر .



بروكسل 16 فبراير 2017 (وال)- أكد وزير الدولة , وزير الشؤون الخارجية

والتعاون الدولي \" رمطان لعمامرة أمس ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدعم

بشكل \" واضح\" مقاربة الجزائر الرامية إلى ايجاد \"حل ليبي\" للأزمة التي

تعرفها البلاد.

وأوضح الوزيرعقب اللقاء الذي خصته به رئيسة الدبلوماسية

الأوروبية بمقر المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أن \" فيديريكا موغريني

قد أكدت بشكل واضح أنها, وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تدعم

مقاربة الجزائر والدور المميز لبلدان الجوار\" من أجل تسوية الأزمة في

ليبيا.

وأضاف السيد \" لعمامرة \" أن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمل

الدبلوماسي الجزائري من أجل تسوية الأزمة الليبية \" يشجعنا على بذل جهود

أكبر لحمل الأطراف الليبية على العمل سويا وبوتيرة متواصلة بهدف التوصل

إلى اتفاق وحل ليبي يمكن للمجموعة الدولية دعمه\".

على صيد آخر قال وزير الشؤون الخارجية إن \" موغيريني التزمت

باحترام ما تم الاتفاق عليه في إطار التعاون الاستراتيجي بين إفريقيا

وأوروبا\" , سواء على الصعيد الأمني في مجال مكافحة الإرهاب أو ما يتعلق

بظاهرة الهجرة غير الشرعية .

(وال)