الاتفاق على وضع آلية لتوزيع السيولة النقدية على المواطنين بمدينة صبراته .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 13:36:00
\n \n صبراتة 16 فبراير 2017 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقد بصبراته وضم \nالمجلس البلدي ومديري المصارف التجارية بالبلدية ومسؤولي القطاعات ومديري\nالهيئات والشركات العامة وبعض الجهات الحكومية لمناقشة وضع آلية لتوزيع \nالسيولة النقدية على المواطنين .\n وأتفق المشاركون في الاجتماع على تحديد قيمة السحب بعد إستلام المصارف\nللكشوفات والصكوك من القطاعات العاملة في البلدية على أن يتم صرف السيولة\nبقيمة موحدة بجميع المصارف لمن تتوفر بحساباتهم القيمة المخصصة للسحب .\n وتضمن الاتفاق ايضا بأن تتم عملية سحب السيولة عن طريق مندوبين لكل \nقطاع يتم تكليفهم من ادارة كل قطاع للتخفيف من عملية الإزدحام ولضمان أن \nيتحصل كل موظف على مرتبه بخلاف آلية التوزيع العشوائي ، وبالنسبة \nللموظفين العاملين خارج نطاق البلدية فإن عملية صرف السيولة تشملهم \nوعليهم التواصل مع القطاعات المناظرة لهم بالبلدية .\n كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية الصرف لأصحاب المعاشات الضمانية (\nالمتقاعدين ) والمستفيدين من التضامن الإجتماعي وفائض الملاكات الوظيفية \nمن خلال التواصل مع الجهات التي يتم صرف مرتباتهم عن طريقها ، بالإضافة \nإلى العسكريين أصحاب الحسابات الجارية بمصارف البلدية سيتم الصرف لهم من \nخلال غرفة العمليات الميدانية . \n هذا وقد حدد الاجتماع يوم الخميس الموافق 23 فبرايرالجاري موعدا \nنهائياً لتسليم الكشوفات والصكوك للبدء في عملية توزيع وصرف السيولة \nالمخصصة ولن يتم التعامل مع المواطنين في صرف السيولة الا عن طريق \nالمندوبين .\n( وال )