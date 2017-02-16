الاتفاق على وضع آلية لتوزيع السيولة النقدية على المواطنين بمدينة صبراته .





صبراتة 16 فبراير 2017 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقد بصبراته وضم

المجلس البلدي ومديري المصارف التجارية بالبلدية ومسؤولي القطاعات ومديري

الهيئات والشركات العامة وبعض الجهات الحكومية لمناقشة وضع آلية لتوزيع

السيولة النقدية على المواطنين .

وأتفق المشاركون في الاجتماع على تحديد قيمة السحب بعد إستلام المصارف

للكشوفات والصكوك من القطاعات العاملة في البلدية على أن يتم صرف السيولة

بقيمة موحدة بجميع المصارف لمن تتوفر بحساباتهم القيمة المخصصة للسحب .

وتضمن الاتفاق ايضا بأن تتم عملية سحب السيولة عن طريق مندوبين لكل

قطاع يتم تكليفهم من ادارة كل قطاع للتخفيف من عملية الإزدحام ولضمان أن

يتحصل كل موظف على مرتبه بخلاف آلية التوزيع العشوائي ، وبالنسبة

للموظفين العاملين خارج نطاق البلدية فإن عملية صرف السيولة تشملهم

وعليهم التواصل مع القطاعات المناظرة لهم بالبلدية .

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية الصرف لأصحاب المعاشات الضمانية (

المتقاعدين ) والمستفيدين من التضامن الإجتماعي وفائض الملاكات الوظيفية

من خلال التواصل مع الجهات التي يتم صرف مرتباتهم عن طريقها ، بالإضافة

إلى العسكريين أصحاب الحسابات الجارية بمصارف البلدية سيتم الصرف لهم من

خلال غرفة العمليات الميدانية .

هذا وقد حدد الاجتماع يوم الخميس الموافق 23 فبرايرالجاري موعدا

نهائياً لتسليم الكشوفات والصكوك للبدء في عملية توزيع وصرف السيولة

المخصصة ولن يتم التعامل مع المواطنين في صرف السيولة الا عن طريق

المندوبين .

( وال )