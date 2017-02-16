الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود دول جوار ليبيا للوصول لحل توافقي ليبي للأزمة التي تعاني منها البلاد.
الخميس ، 16- 02- 2017 - 13:27:00
\\n \\n \\n بروكسل 16 فبراير 2017 ..(وال).. - جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود \\nالتي تبذلها دول الجوارليبيا في سعيهاالدئوب للوصول لحل توافقي ليبي \\nللأزمة التي تعاني منها البلاد .\\n جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الدبلوماسية الأوروبية \\\"فيديريكا \\nموغريني\\\" أمس الاربعاء الوزيرالجزائري للشؤون الخارجية و التعاون الدولي \\nرمطان لعمامرة بمقر المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي ببروكسل. \\n واكد الوزير\\\" لعمامرة \\\" حسب وكالة الانباء الجزائرية أن الاتحاد \\nالأوروبي يدعم بشكل وأضح مقاربة الجزائر والدورالمميز لبلدان الجوار\\n الرامية إلى إيجاد \\\"حل ليبي\\\" للأزمة التي تمر بها ليبيا . \\n وقال\\\" لعمامرة \\\" إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمل الدبلوماسي \\nالجزائري ودول الجوار من أجل تسوية الأزمة الليبية \\\"يشجعنا على بذل جهود \\nأكبر لحمل الأطراف الليبية على العمل سويا وبوتيرة متواصلة بهدف التوصل \\nإلى اتفاق وحل ليبي يمكن للمجموعة الدولية دعمه\\\".\\n ...( وال ) ....