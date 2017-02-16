الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود دول جوار ليبيا للوصول لحل توافقي ليبي للأزمة التي تعاني منها البلاد.

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بروكسل 16 فبراير 2017 ..(وال).. - جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للجهود \

التي تبذلها دول الجوارليبيا في سعيهاالدئوب للوصول لحل توافقي ليبي \

للأزمة التي تعاني منها البلاد .\

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الدبلوماسية الأوروبية \\\"فيديريكا \

موغريني\\\" أمس الاربعاء الوزيرالجزائري للشؤون الخارجية و التعاون الدولي \

رمطان لعمامرة بمقر المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي ببروكسل. \

واكد الوزير\\\" لعمامرة \\\" حسب وكالة الانباء الجزائرية أن الاتحاد \

الأوروبي يدعم بشكل وأضح مقاربة الجزائر والدورالمميز لبلدان الجوار\

الرامية إلى إيجاد \\\"حل ليبي\\\" للأزمة التي تمر بها ليبيا . \

وقال\\\" لعمامرة \\\" إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه العمل الدبلوماسي \

الجزائري ودول الجوار من أجل تسوية الأزمة الليبية \\\"يشجعنا على بذل جهود \

أكبر لحمل الأطراف الليبية على العمل سويا وبوتيرة متواصلة بهدف التوصل \

إلى اتفاق وحل ليبي يمكن للمجموعة الدولية دعمه\\\".\

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