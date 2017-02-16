اختتام امتحانات طلبة الشهادات العامة وامتحانات الفصل الدراسي الاول لسنوات النقل .

طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - اختتمت اليوم بكافة المؤسسات التعليمية.بمراقبات التعليم في ليبيا امتحانات الشهادات العامة ، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي للعام الدراسي 2016/2017. وافاد مصدر من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني وكالة الانباء الليبية ان عطلة نصف السنة الدراسية للعام الدراسي الحالي ستبدأ وفق الجدول المعد في التاسع عشر من شهر فبراير وتستمر حتى الثاني من شهر مارس . وأضاف ان الوزارة حددت موعد امتحانات الفترة الثانية للشهادت العامة في الفترة من 23 من شهر ابريل الى 30 من نفس ، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من 11 يونيو الى 22 من نفس الشهر . ... (وال)...