إجتماع تقابلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز الرقابة على الاغذية والادوية .

طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعا يوم أمس ضم كل من السيد " نعمان الشيخ " رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "المكلف" والسيد " أحمد جاب الله المغربي " مدير عام مركز الرقابة على الأدوية والأغذية . وتم خلال الاجتماع الذي حضره كل من السيد مدير إدارة القطاع العام " أبوبكر الحصائري " والسيد " محمد جمعة " مدير إدارة الوقاية مناقشة السبل والوسائل اللازمة لتوحيد الجهود المشتركة لإيجاد سياسة رقابية فعالة . كما تم التطرق إلى العملية الرقابية والتأديبية للجهات المستوردة للسلع الغذائية والادوية سواء كانت من القطاع العام أوالقطاع الخاص . وشدد المشاركون في الاجتماع على أن الاجراءات الرقابية لا تتوقف عند منح الأذونات ، بل تتعداها للاجراءات الرقابية والتأديبية في هذه الخصوص . ( وال )