إجتماع تقابلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز الرقابة على الاغذية والادوية .الخميس ، 16-02-2017 - 13:19:00

طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعا يوم أمس ضم كل من السيد " نعمان الشيخ " رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "المكلف" والسيد " أحمد جاب الله المغربي " مدير عام مركز الرقابة على الأدوية والأغذية . وتم خلال الاجتماع الذي حضره كل من السيد مدير إدارة القطاع العام " أبوبكر الحصائري " والسيد " محمد جمعة " مدير إدارة الوقاية مناقشة السبل والوسائل اللازمة لتوحيد الجهود المشتركة لإيجاد سياسة رقابية فعالة . كما تم التطرق إلى العملية الرقابية والتأديبية للجهات المستوردة للسلع الغذائية والادوية سواء كانت من القطاع العام أوالقطاع الخاص . وشدد المشاركون في الاجتماع على أن الاجراءات الرقابية لا تتوقف عند منح الأذونات ، بل تتعداها للاجراءات الرقابية والتأديبية في هذه الخصوص . ( وال )

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا