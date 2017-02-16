\" معيتيق \" يبحث مع عميد وأعضاء بلدية زوارة مشاريع البنية التحتيةوالمخططات بالمدينة .



زوارة 16 فبراير 2017 ( وال ) - عقد النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطني \"أحمد معيتيق\" صباح اليوم الخميس بمدينة زوارة، اجتماعا

موسعا ضم عميد وأعضاء البلدية، ومديري مكاتب التخطيط العمراني، وجهاز

تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والمشروعات.

وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من المواضيع المتعلقة بالبنية

التحتية والمخططات بالمدينة.

وأوضح \"معيتيق\"، أن مدينة زوارة تعتبر من المدن الهامة على الساحل

الغربي لليبيا باعتبارها ذات خصوصية، ونقطة جذب سياحي وتجاري لقربها من

الحدود الليبية التونسية، مؤكدا بأنها ستحظى بمتابعة من هيئة تشجيع

الاستثمار ووزارة الاقتصاد.

وأشار لعديد المشاريع الإستراتيجية في المدينة التي ستوليها حكومة

الوفاق اهتماما عن طريق الجهات المختصة لاستكمالها خلال المرحلة القادمة،

ومنها توسعة مطار المدينة الذي سيقدم خدماته لسكان مناطق الساحل الغربي،

ومستشفى زوارة بسعة ( 400 ) سرير، ومحطة التحلية ، وصيانة الطريق

الساحلي، وغيرها من المشاريع الخدمية.

وأكد \"معيتيق\"، على دور المجلس البلدي في المدينة خلال المرحلة

القادمة في متابعة واستكمال المشاريع الصغرى المتوقفة التي بلغت نسبة

الإنجاز فيها أكثر من90%، وذلك بعد تسييل ميزانية العام الحالي، موضحا

بأن المشاريع الكبرى ستتم متابعتها من قبل الأجهزة والهيئات المختصة .



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