\" معيتيق \" يبحث مع عميد وأعضاء بلدية زوارة مشاريع البنية التحتيةوالمخططات بالمدينة .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 13:04:00
\n زوارة 16 فبراير 2017 ( وال ) - عقد النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة \nالوفاق الوطني \"أحمد معيتيق\" صباح اليوم الخميس بمدينة زوارة، اجتماعا \nموسعا ضم عميد وأعضاء البلدية، ومديري مكاتب التخطيط العمراني، وجهاز \nتنمية وتطوير المراكز الإدارية، والمشروعات.\n وتم خلال الاجتماع استعراض جملة من المواضيع المتعلقة بالبنية \nالتحتية والمخططات بالمدينة.\n وأوضح \"معيتيق\"، أن مدينة زوارة تعتبر من المدن الهامة على الساحل \nالغربي لليبيا باعتبارها ذات خصوصية، ونقطة جذب سياحي وتجاري لقربها من \nالحدود الليبية التونسية، مؤكدا بأنها ستحظى بمتابعة من هيئة تشجيع \nالاستثمار ووزارة الاقتصاد.\n وأشار لعديد المشاريع الإستراتيجية في المدينة التي ستوليها حكومة \nالوفاق اهتماما عن طريق الجهات المختصة لاستكمالها خلال المرحلة القادمة،\nومنها توسعة مطار المدينة الذي سيقدم خدماته لسكان مناطق الساحل الغربي، \nومستشفى زوارة بسعة ( 400 ) سرير، ومحطة التحلية ، وصيانة الطريق \nالساحلي، وغيرها من المشاريع الخدمية.\n وأكد \"معيتيق\"، على دور المجلس البلدي في المدينة خلال المرحلة \nالقادمة في متابعة واستكمال المشاريع الصغرى المتوقفة التي بلغت نسبة \nالإنجاز فيها أكثر من90%، وذلك بعد تسييل ميزانية العام الحالي، موضحا \nبأن المشاريع الكبرى ستتم متابعتها من قبل الأجهزة والهيئات المختصة .\n \n ...( وال )..