الهيئة العامة للرياضة تدعو مجالس ادارات الأندية للاسراع باحالة قوائم المترشحين .الخميس ، 16-02-2017 - 12:50:00

بنغازى 16 فبراير 2017 ( وال) - خاطبت الهيئة العامة للرياضة أمس الأربعاء عن طريق مكتبها ببنغازي الاندية الرياضية (التي تم اعتماد سجلات العضوية بها) والتي صدر بشأنها قرار الانتخاب بضرورة موافاة الهيئة بقوائم المترشحين لانتخابات مجالس الادارات ورئاسة الجمعيات العمومية في مدة اقصاها الاثنين المقبل (20 فبراير الجاري) . وأشار الكتاب إلى أنه سيضطر لإيقاف إجراء عملية الانتخابات في الاندية المتأخرة وستتخذ ضدها الاجراءات القانونية . ( وال بنغازى )

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا