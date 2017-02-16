الهيئة العامة للرياضة تدعو مجالس ادارات الأندية للاسراع باحالة قوائم المترشحين .

بنغازى 16 فبراير 2017 ( وال) - خاطبت الهيئة العامة للرياضة أمس الأربعاء عن طريق مكتبها ببنغازي الاندية الرياضية (التي تم اعتماد سجلات العضوية بها) والتي صدر بشأنها قرار الانتخاب بضرورة موافاة الهيئة بقوائم المترشحين لانتخابات مجالس الادارات ورئاسة الجمعيات العمومية في مدة اقصاها الاثنين المقبل (20 فبراير الجاري) . وأشار الكتاب إلى أنه سيضطر لإيقاف إجراء عملية الانتخابات في الاندية المتأخرة وستتخذ ضدها الاجراءات القانونية . ( وال بنغازى )