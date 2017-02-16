مدينة غريان تلبس حلتها وتزدان ميادينها وشوارعها ابتهاجا الذكرى السادس لثورة 17 فبراير .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 12:41:00
\n غريان 16 فبراير 2017 ( وال ) - لبست مدينة غريان حلتها الجميلة \nوازدانت ميادينها وشوارعها بالأضواء وأعلام الاستقلال احتفاء بالذكرى \nالسادسة لثورة السابع عشر من فبراير . \n ويستعد أهالي مدينة غريان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة ومجلسها \nالبلدي وكافة المؤسسات العامة والخاصة لإيقاد الشعلة مساء اليوم الخميس \nبميدان الشهداء وسط المدينة إيذانا ببدء الاحتفالات التي تقام تحت شعار\" \nفبراير تجمعنا \" .\n من جهتها وضعت مديرية أمن غريان خطة أمنية وبدأت في نشر عناصر الأمن \nورجال المرور لتنظيم حركة السير وتأمين المدينة طيلة أيام الاحتفالات . \n وأوضح مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن غريان عضو لجنة الاحتفالات \nبالبلدية \"إمحمد الشرقاوي\" لوكالة الأنباء الليبية بأنه قد عُقد اجتماع \nأمني موسع بمقر ديوان المديرية خلال اليومين الماضيين بحضور كافة رؤساء \nالأجهزة الأمنية ببلدية غريان تمت فيه مناقشة كيفية تأمين البلدية أثناء \nالاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير ووضع خطة أمنية \nشاملة والتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بهذا الخصوص . \n ...(وال غريان)...