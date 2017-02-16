مدينة غريان تلبس حلتها وتزدان ميادينها وشوارعها ابتهاجا الذكرى السادس لثورة 17 فبراير .



غريان 16 فبراير 2017 ( وال ) - لبست مدينة غريان حلتها الجميلة

وازدانت ميادينها وشوارعها بالأضواء وأعلام الاستقلال احتفاء بالذكرى

السادسة لثورة السابع عشر من فبراير .

ويستعد أهالي مدينة غريان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة ومجلسها

البلدي وكافة المؤسسات العامة والخاصة لإيقاد الشعلة مساء اليوم الخميس

بميدان الشهداء وسط المدينة إيذانا ببدء الاحتفالات التي تقام تحت شعار\"

فبراير تجمعنا \" .

من جهتها وضعت مديرية أمن غريان خطة أمنية وبدأت في نشر عناصر الأمن

ورجال المرور لتنظيم حركة السير وتأمين المدينة طيلة أيام الاحتفالات .

وأوضح مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن غريان عضو لجنة الاحتفالات

بالبلدية \"إمحمد الشرقاوي\" لوكالة الأنباء الليبية بأنه قد عُقد اجتماع

أمني موسع بمقر ديوان المديرية خلال اليومين الماضيين بحضور كافة رؤساء

الأجهزة الأمنية ببلدية غريان تمت فيه مناقشة كيفية تأمين البلدية أثناء

الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير ووضع خطة أمنية

شاملة والتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بهذا الخصوص .

...(وال غريان)...