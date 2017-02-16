وفد يمثل بلدية الجفرة يجتمع بالمجلسين البلدي والعسكري واعيان ووجهاء بلدية مصراتة .

هون 16 فبراير 2017 ( وال ) - عقد بمدينة مصراته أمس الأول اجتماعا ضم وفدا يمثل بلدية الجفرة من بينهم عضوا مجلس النواب عن الجفرة الدكتور " اسماعيل الشريف والسيدة " مدللة قندة " ، وعميد بلدية الجفرة المكلف الدكتور " عبداللطيف جلالة " ورئيس وأعضاء مجلس الشورى والحكماء بالجفرة والمجلسين البلدي والعسكري واعيان ووجهاء مدينة مصراته . وافاد السيد " احمد ابوطالب " رئيس مجلس الشورى والحكماء بالجفرة ، وكالة الانباء الليبية ، بان الاجتماع تركز على مناقشة الاوضاع الامنية في المنطقة الوسطى وليبيا بشكل عام والتعاون المشترك فيما يخص الخدمات العامة بين بلديتي مصراتة والجفرة . من جهة اخرى استنكر رئيس مجلس شورى وحكماء الجفرة عملية اختطاف عميد بلدية سرت السيد مختار المعداني مطالبا باطلاق سراحه ومرافقيه محملا الجهات المعنية المسئولية التامة لعملية اختطافه . ...(وال الجفرة)...