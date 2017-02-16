وضع نصب تذكارى وسط حديقة جزيرة الزعفران بسرت تخليدا لشهداء قوات البنيان المرصوص .



سرت 16 فبراير 2017 ( وال ) - تم بمدينة سرت أمس الاربعاء وضع نصب

تذكارى بحديقة جزيرة الزعفران وذلك تخليدا لشهداء قوات البنيان المرصوص

وذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير المجيدة .

وقال رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت السيد \"

بشير لاحرش \" لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إنه تم وضع النصب

التذكارى الذى كتب عليه (رحم الله شهدائنا ) ويوجد وسط النصب شعار قوات

البنيان المرصوص وراية الاستقلال وخلف النصب سارية تحمل راية الاستقلال

طولها أكثر من خمسة عشر متر .

...(وال-سرت)...