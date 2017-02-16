وضع نصب تذكارى وسط حديقة جزيرة الزعفران بسرت تخليدا لشهداء قوات البنيان المرصوص .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 12:39:00
\n سرت 16 فبراير 2017 ( وال ) - تم بمدينة سرت أمس الاربعاء وضع نصب \nتذكارى بحديقة جزيرة الزعفران وذلك تخليدا لشهداء قوات البنيان المرصوص \nوذلك ضمن الاحتفالات بالذكرى السادسة لثورة 17 فبراير المجيدة .\n وقال رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت السيد \" \nبشير لاحرش \" لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت إنه تم وضع النصب \nالتذكارى الذى كتب عليه (رحم الله شهدائنا ) ويوجد وسط النصب شعار قوات \nالبنيان المرصوص وراية الاستقلال وخلف النصب سارية تحمل راية الاستقلال \nطولها أكثر من خمسة عشر متر .\n ...(وال-سرت)...