تواصل العمل في تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمركز سبها الطبي .

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سبها 16 فبراير 2017 ( وال ) - يتواصل العمل بمركز سبها الطبي في تركيب \

منظومة الطاقة الشمسية المقدمة من صندوق الإنماء التابع للأمم المتحدة \

والتي ستغذي أقسام العناية والعمليات بالمركز .\

يشار بأن مركز سبها الطبي كان قد أعلن في 05 فبراير الجاري عن استلام \

المنظومة .\

وأوضح الناطق باسم مركز سبها الطبي \\\" أسامة الوافي \\\" ، أنه سيتم تركيب\

هذه المنظومة لتوفير الكهرباء لجميع الأقسام في المركز الطبي أثناء \

انقطاع التيار الكهربائي في المدينة.\

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