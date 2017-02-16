تواصل العمل في تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمركز سبها الطبي .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 12:25:00
\\nسبها 16 فبراير 2017 ( وال ) - يتواصل العمل بمركز سبها الطبي في تركيب \\nمنظومة الطاقة الشمسية المقدمة من صندوق الإنماء التابع للأمم المتحدة \\nوالتي ستغذي أقسام العناية والعمليات بالمركز .\\n يشار بأن مركز سبها الطبي كان قد أعلن في 05 فبراير الجاري عن استلام \\nالمنظومة .\\n وأوضح الناطق باسم مركز سبها الطبي \\\" أسامة الوافي \\\" ، أنه سيتم تركيب\\nهذه المنظومة لتوفير الكهرباء لجميع الأقسام في المركز الطبي أثناء \\nانقطاع التيار الكهربائي في المدينة.\\n\\n \\n ...( وال )...