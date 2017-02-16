الهند وامريكا تتفقان على العمل بشكل وثيق لتعميق العلاقات الاستراتيجية.

نيودلهي 16 فبراير 2017 ( وال) - اتفقت الهند وامريكا على العمل بشكل "وثيق من أجل تعميق العلاقات الاستراتيجية خلال أول محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج" ونظيرها الأمريكية" ريكس تيلرسون" . وقالت وزارة الخارجية الهندية الليلة الماضية في بيان , "يعتزم كل من وزيرة الخارجية الهندية ونظيرها الأمريكي تيلرسون العمل معا , من أجل توسيع وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين البلدين". وذكر البيان "أنهما أكدا على أن العلاقات الوثيقة والقوية بين الهند والولايات المتحدة ليست من مصلحتهما فحسب, ولكن لها أهمية اقليمية وعالمية. وفي هذا السياق اتفقا على تكثيف التعاون في قطاعات مختلفة بينها الدفاع والأمن والطاقة والاقتصاد". واتفقت سواراج وتيلرسون أيضا على مواصلة الالتزام "القوي" الذي أعرب عنه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاون بشكل "وثيق" في الحرب العالمية ضد الإرهاب وفقا للوزارة. وتولى تيلرسون منصبه في إدارة ترامب الجديدة في 4 فبراير الجاري. وكان هذا الاتصال الأول من نوعه مع وزير الخارجية الهندي. ...( وال ) ...