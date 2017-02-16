\" السراج \" يستقبل وفدا من حكماء وأعيان مدينة بني وليد .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 11:59:00
\nطرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني بمقر المجلس بمدينة طرابلس ،وفدا من حكماء وأعيان مدينة \nبني وليد. \n وأكد \" السراج \" في بداية اللقاء على أهمية دور الحكماء والأعيان في \nتحقيق الاستقرار وترسيخ قيم المحبة والتسامح داخل المجتمع ، ودعم مبادرات\nالمصالحة ولم الشمل بما يتمتعون به من حكمة وعقلانية وبعد نظر. مؤكدا على\nدعم حكومة الوفاق الوطني للبلديات التي تمثل واقع بيئتها الاجتماعية.\n واستمع \" السراج \" لما عرضه السادة حكماء واعيان مدينة بني وليد من \nمطالب تتعلق باحتياجات المدينة ، وتشمل استكمال عدد من مشاريع البنية \nالتحتية ، ودعم مستشفيات المدينة بتوفير ما تواجهه من نواقص. \n ووعد \" السراج \" باتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص ، وإيجاد \nحلول سريعة لمشاكل مدينة بني وليد واستكمال كافة النواقص بأسرع وقت ممكن \n، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني عازمة على أن تنفذ المشاريع الخدمية \nوبرامج التنمية ، من خلال البلديات في مختلف المدن الليبية .\n\n... ( وال )...