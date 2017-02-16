ليبيا ترأس لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية باليونسكو .



باريس 16 فبراير 2017 ( وال ) - ترأس السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى

منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر

المالح \" الاثنين الماضي الاجتماع الأول للجنة العلوم الطبيعية التابعة

للمجموعة العربية الذي عقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية \" باريس \" .

وخُصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض قدمته الخبيرة في قسم علوم الأرض

والحد من مخاطر الكوارث الجيولوجية \" مرجريتا فانشيوتي \" بخصوص \" المؤتمر

الدولي حول نظم الإنذار المبكر الخاصة بالزلازل: من العلوم إلى السياسة \"

المزمع عقده في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر القادم في مقر منظمة اليونسكو

في باريس.

وفى مستهل الاجتماع رحب رئيس لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية

الدكتور \" عبد القادر المالح \" بممثلي أمانة اليونسكو وشكرهم على

مبادرتهم باطلاع المجموعة العربية على نظم الإنذار المبكر الخاصة

بالزلازل، وعلى مجريات التحضير للمؤتمر الدولي المذكور ، كما رحب بأعضاء

المجموعة العربية الحاضرين .

وقدمت خلال هذا الاجتماع العديد من الأوراق البحثية للخبراء في مجال

علوم الأرض والحد من مخاطر الكوارث الجيولوجية \" التي ركزت على أهمية

التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها , فيما قدمت أوراق مماثلة آخر ما توصل إليه

العلم في مجال الكشف المبكر عن وقوع الزلازل وإطلاق الإنذار بأقصى سرعة

بعد الموجات المنبئة وقبل بداية الموجات المدمرة.

يشار بأن المندوبية الدائمة لليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة (اليونسكو) والتي يترأسها الدكتور \" عبد القادر المالح

\" تمارس أعمالها من داخل مقرها بمبنى المنظمة بباريس، وتتبع مباشرة

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وهي إحدى مكونات وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي.

وتتواصل المندوبية كذلك مع الأجهزة الأخرى في ليبيا التي تشترك مع

اليونسكو في تنفيذ بعض برامجها. ويصنف نشاط المندوبية ضمن فعاليات العمل

الخارجي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، وبحكم موقعها تتعاون المندوبية

وتنسق مع سفارة ليبيا في باريس.

وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الليبية أجرته أمس الأربعاء مع السفير

والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \"

الدكتور \" عبد القادر المالح \" أكد أن المندوبية الليبية واصلت ولازالت

تمارس نشاطها وجهودها في المرحلة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها

.

واستعرض الدكتور \" عبد القادر \" مشاركات ومناشط المندوبية الليبية في

اللجان والمجالس المختلفة المنبثقة عن المؤتمر العام لليونسكو والتي

تنعقد في مواعيد مختلفة على مدار السنة، كعضو أصيل أو كمراقب ، بالإضافة

إلى مشاركتها في اجتماعات اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات المختلفة الخاصة

باليونسكو، كعضو أصيل في بعض الاجتماعات وكمراقب في بعضها الآخر، كما

شاركت في اجتماعات الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات.

وأشار الدكتور \" عبد القادر\" إلى أن ليبيا ترأس العام الحالي لجنة

العلوم الطبيعية في المجموعة العربية ، إضافة إلى استلامها لمنصب نائب

رئيس المجموعة العربية لعام 2017، مشيرا بأن ليبيا سوف تتولى رئاسة

المجموعة في العام القادم (2018).\

وأضاف أن ليبيا تشغل حاليا وحتى عام

2019 منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في

المنظمة، التي أصبحت عضوا فيها في المؤتمر العام الأخير (عام 2015).

كما تم اختيار ليبيا لتحمل مسؤولية رئاسة المجموعة الفرعية لشمال

إفريقيا (الدول العربية) في المجموعة الإفريقية لعام 2017، وسيتم الإعلان

عن ذلك رسميا في الاجتماع القادم لهذه المجموعة.

وأوضح السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة

والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" أن المندوبية تابعت

وتتابع كل الاتصالات والعلاقات بين ليبيا وأمانة اليونسكو، كما تابعت

المشاريع المشتركة بينهما ، وحرصت على المشاركة في الاجتماعات بين الوفود

الليبية المتخصصة وأمانة اليونسكو بشأن المشاريع المشتركة المنفذة في

ليبيا بتمويل ذاتي.

كما أعدت المندوبية دراسة بشأن عضوية الدول العربية في المجالس واللجان

المختلفة في اليونسكو، واللجان المرتبطة بالاتفاقيات الثقافية، والمجلس

التنفيذي، ووتيرة هذه العضوية في المرحلة الماضية، لتساعدها على مواكبة

عمل هذه اللجان العديدة، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية في عملية

التنسيق فيما بينها والاتفاق على الترشيحات المقدمة لعضوية هذه اللجان،

سواء في المؤتمر العام أو في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات

المختلفة.

وأكد الدكتور \" عبد القادر المالح \" أن المجلس الدولي للمتاحف وبعد

اتصالات مكثفة مع المندوبية واليونسكو وبالتنسيق مع مصلحة الآثار في

ليبيا، القائمة الحمراء الخاصة بالممتلكات الثقافية الليبية المهددة

بالخطر، موضحا بأن القائمة الحمراء تتناول عناصر تم جردها ضمن مجموعات

تابعة لمؤسسات معترف بها دوليا، والهدف منها هو نشر صور لعينات من

الممتلكات الثقافية المحمية بموجب التشريعات، والمعرضة أكثر من غيرها

للإتجار غير المشروع ، وسيساعد ذلك ليبيا على حماية آثارها من السرقات

والتهريب كما سيساعدها في عملية استعادة ما تم سرقته وتهريبه من الآثار.

وأشار إلى مشاركة المندوبية في متابعة عمليتي إعادة لممتلكات ثقافية

ليبية مهربة إلى الخارج، مع الجهات المختصة في اليونسكو ، موضحا بأن

عمليات سرقة الآثار الليبية بازدياد، وقد تم العثور مؤخرا على قطع أثرية

ليبية مهربة في الخارج وتعمل المندوبية، بالتعاون مع جهات ليبية مختصة،

على إعداد ملف مدعوم بالصور للقطع الأثرية الليبية المسروقة لتسهيل عملية

ملاحقتها واستردادها.

ونوه الدكتور \" عبد القادر \" إلى إلقائه للعديد من المحاضرات في ليبيا

لتوضح عمل اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها

حكومات العالم في الأمم المتحدة، ولاسيما الهدف الرابع منها المعني

بالتعليم ، مشيرا بأن المندوبية اضطلعت بمهمة طرح جدول أعمال التعليم

لسنة 2030 في المجموعة العربية ومشاركة المندوب الدائم في ندوة التعليم

غير النظامي والتخطيط لوضع إستراتيجية للاعتراف بالتعليم غير النظامي في

بيروت ، والتواصل مع مكتب بيروت للتربية التابع لليونسكو، لمتابعة برنامج

التعليم لسنة 2030.

وأكد السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة

والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" في هذا اللقاء الخاص

مع ( وال ) - أن المندوبية تتابع مع اليونسكو ملف مشروع تكنولوجيا

الاتصال والمعلومات (ICT) في ليبيا، الذي له أهمية بالغة في تطوير البنى

التحتية والكفاءات الليبية في هذا المجال الحيوي في عصرنا الحالي، وفي

المساهمة في نقل المجتمع الليبي إلى العصر الرقمي وإلى اقتصاد المعرفة ،

مشيرا في هذا الخصوص إلى أن ليبيا رصدت لهذا المشروع ( 17 ) مليون دولار،

تم دفع ( 5 ) مليون منها.

... ( وال ) ..