ليبيا ترأس لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية باليونسكو .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 11:47:00
\nباريس 16 فبراير 2017 ( وال ) - ترأس السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى \nمنظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر \nالمالح \" الاثنين الماضي الاجتماع الأول للجنة العلوم الطبيعية التابعة \nللمجموعة العربية الذي عقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية \" باريس \" .\n وخُصص هذا الاجتماع للاستماع إلى عرض قدمته الخبيرة في قسم علوم الأرض\nوالحد من مخاطر الكوارث الجيولوجية \" مرجريتا فانشيوتي \" بخصوص \" المؤتمر\nالدولي حول نظم الإنذار المبكر الخاصة بالزلازل: من العلوم إلى السياسة \"\nالمزمع عقده في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر القادم في مقر منظمة اليونسكو\nفي باريس.\n وفى مستهل الاجتماع رحب رئيس لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية\nالدكتور \" عبد القادر المالح \" بممثلي أمانة اليونسكو وشكرهم على \nمبادرتهم باطلاع المجموعة العربية على نظم الإنذار المبكر الخاصة \nبالزلازل، وعلى مجريات التحضير للمؤتمر الدولي المذكور ، كما رحب بأعضاء \nالمجموعة العربية الحاضرين .\n وقدمت خلال هذا الاجتماع العديد من الأوراق البحثية للخبراء في مجال \nعلوم الأرض والحد من مخاطر الكوارث الجيولوجية \" التي ركزت على أهمية \nالتنبؤ بالزلازل قبل وقوعها , فيما قدمت أوراق مماثلة آخر ما توصل إليه \nالعلم في مجال الكشف المبكر عن وقوع الزلازل وإطلاق الإنذار بأقصى سرعة \nبعد الموجات المنبئة وقبل بداية الموجات المدمرة. \n يشار بأن المندوبية الدائمة لليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية \nوالعلوم والثقافة (اليونسكو) والتي يترأسها الدكتور \" عبد القادر المالح \n\" تمارس أعمالها من داخل مقرها بمبنى المنظمة بباريس، وتتبع مباشرة \nاللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وهي إحدى مكونات وزارة التعليم \nالعالي والبحث العلمي. \n وتتواصل المندوبية كذلك مع الأجهزة الأخرى في ليبيا التي تشترك مع \nاليونسكو في تنفيذ بعض برامجها. ويصنف نشاط المندوبية ضمن فعاليات العمل \nالخارجي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، وبحكم موقعها تتعاون المندوبية \nوتنسق مع سفارة ليبيا في باريس.\n وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الليبية أجرته أمس الأربعاء مع السفير \nوالمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \"\nالدكتور \" عبد القادر المالح \" أكد أن المندوبية الليبية واصلت ولازالت \nتمارس نشاطها وجهودها في المرحلة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها\n.\n واستعرض الدكتور \" عبد القادر \" مشاركات ومناشط المندوبية الليبية في \nاللجان والمجالس المختلفة المنبثقة عن المؤتمر العام لليونسكو والتي \nتنعقد في مواعيد مختلفة على مدار السنة، كعضو أصيل أو كمراقب ، بالإضافة \nإلى مشاركتها في اجتماعات اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات المختلفة الخاصة\nباليونسكو، كعضو أصيل في بعض الاجتماعات وكمراقب في بعضها الآخر، كما \nشاركت في اجتماعات الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات.\n وأشار الدكتور \" عبد القادر\" إلى أن ليبيا ترأس العام الحالي لجنة \nالعلوم الطبيعية في المجموعة العربية ، إضافة إلى استلامها لمنصب نائب \nرئيس المجموعة العربية لعام 2017، مشيرا بأن ليبيا سوف تتولى رئاسة \nالمجموعة في العام القادم (2018).\\nوأضاف أن ليبيا تشغل حاليا وحتى عام \n2019 منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في \nالمنظمة، التي أصبحت عضوا فيها في المؤتمر العام الأخير (عام 2015).\n كما تم اختيار ليبيا لتحمل مسؤولية رئاسة المجموعة الفرعية لشمال \nإفريقيا (الدول العربية) في المجموعة الإفريقية لعام 2017، وسيتم الإعلان\nعن ذلك رسميا في الاجتماع القادم لهذه المجموعة.\n وأوضح السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة \nوالعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" أن المندوبية تابعت \nوتتابع كل الاتصالات والعلاقات بين ليبيا وأمانة اليونسكو، كما تابعت \nالمشاريع المشتركة بينهما ، وحرصت على المشاركة في الاجتماعات بين الوفود\nالليبية المتخصصة وأمانة اليونسكو بشأن المشاريع المشتركة المنفذة في \nليبيا بتمويل ذاتي.\n كما أعدت المندوبية دراسة بشأن عضوية الدول العربية في المجالس واللجان\nالمختلفة في اليونسكو، واللجان المرتبطة بالاتفاقيات الثقافية، والمجلس \nالتنفيذي، ووتيرة هذه العضوية في المرحلة الماضية، لتساعدها على مواكبة \nعمل هذه اللجان العديدة، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية في عملية \nالتنسيق فيما بينها والاتفاق على الترشيحات المقدمة لعضوية هذه اللجان، \nسواء في المؤتمر العام أو في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات \nالمختلفة.\n وأكد الدكتور \" عبد القادر المالح \" أن المجلس الدولي للمتاحف وبعد \nاتصالات مكثفة مع المندوبية واليونسكو وبالتنسيق مع مصلحة الآثار في \nليبيا، القائمة الحمراء الخاصة بالممتلكات الثقافية الليبية المهددة \nبالخطر، موضحا بأن القائمة الحمراء تتناول عناصر تم جردها ضمن مجموعات \nتابعة لمؤسسات معترف بها دوليا، والهدف منها هو نشر صور لعينات من \nالممتلكات الثقافية المحمية بموجب التشريعات، والمعرضة أكثر من غيرها \nللإتجار غير المشروع ، وسيساعد ذلك ليبيا على حماية آثارها من السرقات \nوالتهريب كما سيساعدها في عملية استعادة ما تم سرقته وتهريبه من الآثار.\n وأشار إلى مشاركة المندوبية في متابعة عمليتي إعادة لممتلكات ثقافية \nليبية مهربة إلى الخارج، مع الجهات المختصة في اليونسكو ، موضحا بأن \nعمليات سرقة الآثار الليبية بازدياد، وقد تم العثور مؤخرا على قطع أثرية \nليبية مهربة في الخارج وتعمل المندوبية، بالتعاون مع جهات ليبية مختصة، \nعلى إعداد ملف مدعوم بالصور للقطع الأثرية الليبية المسروقة لتسهيل عملية\nملاحقتها واستردادها.\n ونوه الدكتور \" عبد القادر \" إلى إلقائه للعديد من المحاضرات في ليبيا\nلتوضح عمل اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها \nحكومات العالم في الأمم المتحدة، ولاسيما الهدف الرابع منها المعني \nبالتعليم ، مشيرا بأن المندوبية اضطلعت بمهمة طرح جدول أعمال التعليم \nلسنة 2030 في المجموعة العربية ومشاركة المندوب الدائم في ندوة التعليم \nغير النظامي والتخطيط لوضع إستراتيجية للاعتراف بالتعليم غير النظامي في \nبيروت ، والتواصل مع مكتب بيروت للتربية التابع لليونسكو، لمتابعة برنامج\nالتعليم لسنة 2030.\n وأكد السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة \nوالعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" في هذا اللقاء الخاص\nمع ( وال ) - أن المندوبية تتابع مع اليونسكو ملف مشروع تكنولوجيا \nالاتصال والمعلومات (ICT) في ليبيا، الذي له أهمية بالغة في تطوير البنى \nالتحتية والكفاءات الليبية في هذا المجال الحيوي في عصرنا الحالي، وفي \nالمساهمة في نقل المجتمع الليبي إلى العصر الرقمي وإلى اقتصاد المعرفة ، \nمشيرا في هذا الخصوص إلى أن ليبيا رصدت لهذا المشروع ( 17 ) مليون دولار،\nتم دفع ( 5 ) مليون منها.\n... ( وال ) ..