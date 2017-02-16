\" معيتيق\" يعلن البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية العام 2017 لتغطيةاحتياجات المناطق والقطاعات الاخرى .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 11:51:00
\n \n صبراتة 16 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة\nالوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية \nالعام 2017 التي اعتمدت مؤخراً لتغطية احتياجات المناطق، وحلحلة \nالمختنقات التي تواجهها، إضافة إلى القطاعات الأخرى. \n جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي انعقد أمس الأربعاء، بدار تليل \nبمدينة صبراتة بين عمداء بلديات الساحل الغربي، ووكلاء وزارات كل من \nالحكم المحلي، والعمل، والمواصلات، ورؤساء الأجهزة، والمراكز، والإدارات،\nوالمصالح التابعة لحكومة الوفاق الوطني. \n وأثنى \" معيتيق \" على دور المجالس البلدية في تسيير الأعمال \nباعتبارها الأقرب للمواطن ، مشيرا للمشاكل التي واجهت بلديات الساحل \nالغربي خلال العامين الماضيين بسبب عدم تسييل الميزانية، ما جعل رؤساء \nالمجالس البلدية في مواجهة مباشرة مع المواطنين لعجزها تقديم الخدمة لهم.\n وأكد على الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتذليل كل الصعوبات\nالتي تواجه القطاعات التابعة لها . \n بدورهم استعرض عمداء بلديات الساحل الغربي \" الإحدى عشرة \" الصعوبات \nالتي تواجهها ومنها مشاريع البنية التحتية المتوقفة، مطالبين بضرورة \nالعمل على استكمالها، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 90%. \n وأكدوا على ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية كي يتسنى لها استلام \nالمشاريع الصغرى إلى حين استكمالها بإشراف الأجهزة والهيئات المختصة فيما\nأكد رؤساء الأجهزة، والهيئات، رغبتهم في استكمال المشاريع المتوقفة في \nحال توفير الميزانية اللازمة لتغطية العقود الموقعة مع الشركات المنفذة \nالتي تفوق ( 22 ) ألف عقد بمختلف مناطق ليبيا بقيمة ( 155 ) مليار دينار \n.\n \n ...( وال)...