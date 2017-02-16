\" السراج \" : عدم الالتقاء بـــــ ( حفتر ) لايعني الفشل في الوصول الى الوفاق وانهاء الازمة .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 11:46:00
\n طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" التزامه وتمسكه بوحدة التراب الليبي \nوانهاء الانقسام وحقن دماء الليبيين وسعيه لوقف تدهور الاوضاع الانسانية \nوالخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب الليبي انطلاقا من \nالايمان بالوفاق وانهاء الازمة في ليبيا .\n وأكد \" السراج \" في بيان له مساء أمس الاربعاء أن زيارته للشقيقة \nمصر الاثنين والثلاثاء تأكيدا على ايمانه وحرصه وسعيه للوصول الى حلول \nتوافقية قابلة للتطبيق وفي اطار الاتفاق السياسي وكانت الترتيبات هي عقد \nلقاء مباشر مع \" خليفة حفتر \" .\n وأشار بيان \" السراج \" الى أن عدم الالتقاء بـــــ ( حفتر ) لايعني \nالفشل في الوصول الى الوفاق وانهاء الازمة ، مؤكدا بأن جهوده ومساعيه \nستتواصل من أجل انهاء أزمة الوطن والمواطن رغم محاولات العراقيل التى \nيحاول البعض أن يعيق بها كل محاولة تهدف الى لم الشمل وانهاء الانقسام \nورفع المعاناة .\n \n ...( وال )...