\" السراج \" : عدم الالتقاء بـــــ ( حفتر ) لايعني الفشل في الوصول الى الوفاق وانهاء الازمة .



طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" التزامه وتمسكه بوحدة التراب الليبي

وانهاء الانقسام وحقن دماء الليبيين وسعيه لوقف تدهور الاوضاع الانسانية

والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب الليبي انطلاقا من

الايمان بالوفاق وانهاء الازمة في ليبيا .

وأكد \" السراج \" في بيان له مساء أمس الاربعاء أن زيارته للشقيقة

مصر الاثنين والثلاثاء تأكيدا على ايمانه وحرصه وسعيه للوصول الى حلول

توافقية قابلة للتطبيق وفي اطار الاتفاق السياسي وكانت الترتيبات هي عقد

لقاء مباشر مع \" خليفة حفتر \" .

وأشار بيان \" السراج \" الى أن عدم الالتقاء بـــــ ( حفتر ) لايعني

الفشل في الوصول الى الوفاق وانهاء الازمة ، مؤكدا بأن جهوده ومساعيه

ستتواصل من أجل انهاء أزمة الوطن والمواطن رغم محاولات العراقيل التى

يحاول البعض أن يعيق بها كل محاولة تهدف الى لم الشمل وانهاء الانقسام

ورفع المعاناة .



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