المبعوث الأممي يطالب بتفعيل الجيش الليبي وأن يكون له تسلسل واضح للقيادة .



طرابلس 16 فبراير 2017 (وال) - طالب المبعوث الأممي مارتن كوبلر أمس

الأربعاء \" إلى تفعيل الجيش بحيث أن يكون موحد له تسلسل واضح للقيادة

ويوفر الأمن لكافة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب إلى تفعيل سريع

لقوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين من الجريمة والانفلات الأمني\".

وجدد كوبلر في بيان صحفي وزعته البعثة الأممية امس تأكيد دعمه الكامل

للاتفاق السياسي ومؤسساته محذرا الأطراف الفاعلة من السعي لتحقيق مكاسب

سياسية باستخدام القوة, حيث تتابع البعثة بقلق التقارير المتعلقة بتشكيل

قوات عسكرية موازية تحت اسم \"الحرس الوطني\" وانتشارها في طرابلس وما

حولها.

وعبر كوبلر في ختام البيان عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي باعتباره

\"السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا\" داعيا إلى بذل الجهود مجددا لتنفيذ

الاتفاق السياسي, وقال \"إنني أدعو إلى حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ

الشمول والتوافق وإلى جهود جادة للمصالحة الوطنية\" .