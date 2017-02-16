المبعوث الأممي يطالب بتفعيل الجيش الليبي وأن يكون له تسلسل واضح للقيادة .
الخميس ، 16- 02- 2017 - 11:40:00
\n طرابلس 16 فبراير 2017 (وال) - طالب المبعوث الأممي مارتن كوبلر أمس \nالأربعاء \" إلى تفعيل الجيش بحيث أن يكون موحد له تسلسل واضح للقيادة \nويوفر الأمن لكافة الليبيين في الشرق والغرب والجنوب إلى تفعيل سريع \nلقوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين من الجريمة والانفلات الأمني\". \n وجدد كوبلر في بيان صحفي وزعته البعثة الأممية امس تأكيد دعمه الكامل \nللاتفاق السياسي ومؤسساته محذرا الأطراف الفاعلة من السعي لتحقيق مكاسب \nسياسية باستخدام القوة, حيث تتابع البعثة بقلق التقارير المتعلقة بتشكيل \nقوات عسكرية موازية تحت اسم \"الحرس الوطني\" وانتشارها في طرابلس وما \nحولها. \n وعبر كوبلر في ختام البيان عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي باعتباره \n\"السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا\" داعيا إلى بذل الجهود مجددا لتنفيذ \nالاتفاق السياسي, وقال \"إنني أدعو إلى حوار سياسي حيوي يقوم على مبادئ \nالشمول والتوافق وإلى جهود جادة للمصالحة الوطنية\" .