\" معيتيق \" يزور المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراته للوقوفعلى احتياجاته .





صبراته 16 فبراير 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد

معيتيق\" أمس الأربعاء بزيارة المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراته

.

وكان في استقباله عميد البلدية \"حسين الدوادي\" ومدير عام المستشفى

\"حسين كاموكا\" للوقوف على المشاكل، والعوائق التي تعرقل سير العمل ،

والمتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل، وتوقف أعمال الصيانة منذ سنوات.

وأوضح \" كاموكا \" أن تدني مستوى الخدمات بالمعهد خلال الأشهر

الأخيرة، كان بسبب عودة العناصر الطبية المساعدة الوافدة إلى بلدانهم

مؤخراً، مستعرضاً إحصائية بعدد الحالات التي قدمت لها الخدمة الطبية

العام الماضي.

وأشار إلى أن المعهد يعتبر وجهة المرضى من مختلف مناطق ليبيا، وتعثره

في تقديم الخدمات يعود على صحة المرضى بالسلب.

وأكد \"معيتيق\" بأنه سيسعى لحلحلة مشاكل المعهد، وكل مستشفيات المنطقة

الغربية .



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