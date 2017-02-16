أجتماع لمناقشة متطلبات جهاز الحرس البلدي.



طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الدي عقدته وزير

الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني السيدة \"إيمان بن يونس\"، امس، بمدير إدارة الإعلام والعلاقات بجهاز الحرس البلدي\"

العقيد عبد السلام حيدان \"لمناقشة متطلبات جهاز الحرس البلدي، والسبل

الكفيلة بتفعيل عمله وأدائه .

وأكدت الوزير \"بن يونس\" خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء

بطرابلس، على الدور المهم الذي يلعبه جهاز الحرس البلدي في متابعة كافة

الانشطة الاقتصادية والخدمية في البلاد وحماية المستهلك .

و أطلع السيد \"حيدان\" السيدة الوزيرة على النشاطات والأعمال التي يقوم

بها الجهاز، وخططه المستقبلية، التي تعتمد على أحدث الطرق العلمية

الحديثة.. مؤكدا أن جهاز الحرس البلدي ما زال يعمل بشكل موحد في جميع

مناطق البلاد.

وأبدت السيدة \"بن يونس\"، استعدادها للتعاون مع الجهاز وتوفير احتياجاته

والعمل على رفع كفاءة العاملين به .



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