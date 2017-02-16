أجتماع لمناقشة متطلبات جهاز الحرس البلدي.
الخميس ، 16- 02- 2017 - 11:30:00
\n طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الدي عقدته وزير \nالدولة لشؤون هيكلة المؤسسات بحكومة الوفاق الوطني السيدة \"إيمان بن يونس\"، امس، بمدير إدارة الإعلام والعلاقات بجهاز الحرس البلدي\" \nالعقيد عبد السلام حيدان \"لمناقشة متطلبات جهاز الحرس البلدي، والسبل \nالكفيلة بتفعيل عمله وأدائه .\n وأكدت الوزير \"بن يونس\" خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء \nبطرابلس، على الدور المهم الذي يلعبه جهاز الحرس البلدي في متابعة كافة \nالانشطة الاقتصادية والخدمية في البلاد وحماية المستهلك .\n و أطلع السيد \"حيدان\" السيدة الوزيرة على النشاطات والأعمال التي يقوم\nبها الجهاز، وخططه المستقبلية، التي تعتمد على أحدث الطرق العلمية \nالحديثة.. مؤكدا أن جهاز الحرس البلدي ما زال يعمل بشكل موحد في جميع \nمناطق البلاد.\n وأبدت السيدة \"بن يونس\"، استعدادها للتعاون مع الجهاز وتوفير احتياجاته\nوالعمل على رفع كفاءة العاملين به .\n \n ... وال ...