دورة تدريبية في مجال استخدام السبورة الذكية بالمدارس .الخميس ، 16-02-2017 - 11:27:00

طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - أقيمت هذا الاسبوع بالمجلس البلدي سوق الجمعة دورة تدريبية في مجال كيفية استخدام السبورة الذكية للاستفادة منها في إثراء الرسالة التعليمية بكافة مدارس سوق الجمعة . وأقيمت الدورة التي استهدفت بعض المدارس بالمنطقة بمدرسة الجهاد للتعليم الأساسي ، حيث ستتواصل لتشمل وفق الخطة التي تم إعدادها كافة المدارس وذلك بالتنسيق بين لجنة التعليم ببلدية سوق الجمعة ومكتب التدريب والتطوير بشؤون التعليم بالمنطقة . ...( وال )...

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