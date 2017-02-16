دورة تدريبية في مجال استخدام السبورة الذكية بالمدارس .

طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال ) - أقيمت هذا الاسبوع بالمجلس البلدي سوق الجمعة دورة تدريبية في مجال كيفية استخدام السبورة الذكية للاستفادة منها في إثراء الرسالة التعليمية بكافة مدارس سوق الجمعة . وأقيمت الدورة التي استهدفت بعض المدارس بالمنطقة بمدرسة الجهاد للتعليم الأساسي ، حيث ستتواصل لتشمل وفق الخطة التي تم إعدادها كافة المدارس وذلك بالتنسيق بين لجنة التعليم ببلدية سوق الجمعة ومكتب التدريب والتطوير بشؤون التعليم بالمنطقة . ...( وال )...