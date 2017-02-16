مفوضية المجتمع المدني تفتتح مكتبين بشحات ومرزق .

بنغازي 16 فبراير 2017 ( وال ) - أصدر مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بنغازي أمس الأربعاء ، قرارين بشأن إنشاء مكاتب للمفوضية في مدن ليبية . وتضمن القرار الأول رقم (5) لسنة 2017 م - في مادته الأولى : ينشأ مكتب لمفوضية المجتمع المدني بمدينة شحات، ليتولى مهام إشهار المنظمات المدنية المحلية المراد تأسيسها في حدود النطاق الجغرافي للمدينة، يسمى "مكتب مفوضية المجتمع المدني شحات" . وينص القرار في مادته الثانية على تكليف السيد " عادل عمر سعد بوجنات " مديراً لمكتب مفوضية المجتمع المدني شحات، ويكون من صلاحياته ممارسة المهام الممنوحة للمكاتب وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها بالمفوضية . وتضمن القرار الثاني رقم (6) لسنة 2017 م في مادته الأولى : إنشاء فرع لمفوضية المجتمع المدني بمدينة مرزق، ليتولى مهام إشهار المنظمات المدنية المحلية في حدود النطاق الجغرافي للمدينة، يسمى "فرع مفوضية المجتمع المدني مرزق" . ونص القرار في مادته الثانية على تكليف السيد " أحمد عمر محمد مرادي " مديراً لفرع مفوضية المجتمع المدني مرزق، ويكون من صلاحياته ممارسة المهام الممنوحة للفروع، وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها بالمفوضية . ...(وال بنغازى)...