زلزالان يضربان إندونيسيا.

جاكرتا 16 فبراير2017 (وال) - أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم الخميس أن زلزالين بقوة 1ر5 و6ر5 على مقياس ريختر ضربا إقليم أتشيه بإندونيسيا صباح اليوم. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن عددا من الأشخاص قد أصيبوا جراء الهزتين الأرضيتين , مشيرة إلى أن التيار الكهربائي قد انقطع عن العديد من المناطق في أعقاب الزلزالين. من جانبه ذكر الصليب الأحمر الإندونيسي أن الهزتين الأرضيتين تسببتا في انهيار منزلين بمنطقة بيدي جايا القريبة من بؤرة الزلزال. من جهتها استبعدت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية احتمال حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزالين. .. ( وال ) ..