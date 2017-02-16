اعتقال مشتبه به جديد في قضية اغتيال السفير الروسي بأنقرة.

أنقرة 16 فبراير 2017 (وال) - اعتقلت الشرطة التركية أمس الأربعاء شخصا يشتبه في تورطه في قضية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة "أندريه كارلوف" في ديسمبر الماضي. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر أمني قوله إن " السلطات التركية تحقق مع المشتبه به حول إجرائه مكالمات هاتفية مع الشرطي "مولود مرت" الذي نفذ الاغتيال ". وفي يناير الماضي أمر القضاء التركي بحبس 3 أشخاص بينهم شرطيان على ذمة التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير "كارلوف" وفرض الرقابة القضائية على 5 آخرين حتى انتهاء التحقيقات في القضية. وتعرض السفير الروسي كارلوف في 18 ديسمبر الماضي لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور تم تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية "جانقيا" في أنقرة ، مما أدى لمقتله. .. ( وال ) ..