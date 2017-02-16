وكيل وزارة التعليم يعقد مؤتمر صحفي .

طرابلس 16 فبراير 2017 ( وال )- دعا مكتب الإعلام بوزارة التعليم وسائل الإعلام كافة إلى المشاركة في تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وكيل وزارة التعليم أ " عادل جمعة عامر " رفقة عدد من مديري الادارات والمراكز والمصالح التابعة للوزارة . وقال المكتب إن وكيل وزارة التعليم سيتناول خلال هذا المؤتمر استعراض أبرز ملفات الشأن التعليمي والاجابة على كل التساؤلات بشأن سير العملية التعليمية واحتياجاتها وما تواجهه من صعاب . وأهاب المكتب بالجهات والمؤسسات الإعلامية كافة التي ترغب في الحضور وتغطية وقائع هذا المؤتمر الحضور إلى مقر ديوان الوزارة الكائن بمنطقة الهاني بمدينة طرابلس ، مشيرا إلى ان المؤتمر سيعقد اليوم الخميس على تمام الساعة 10 صباحا . ( وال )