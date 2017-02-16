الهيئة العامة للرياضة تقرر موعد انتخابات الأندية الرياضية للمجموعة الأولى في مارس القادم .

بنغازي 16 فبراير 2017 (وال)- أصدرت الهيئة العامة للرياضة ، قراراً بشأن الشروع في إجراء انتخابات رئاسة الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات بالأندية الرياضية الليبية (المجموعة الأولى). ووفق القرار ستنطلق انتخابات للمجموعة الأولى للأندية المستوفية للشروط، والتي شملت 153 نادياً على مستوى ليبيا في الثاني من شهر مارس المقبل وتستمر عشرة أيام. وأوضحت الهيئة، في قرارها بأن انتخابات الأندية الرياضية وجمعياتها العمومية هي انتخابات على مستوى ليبيا وسيتم الانتخاب في 153 نادياً كمرحلة أولى، وسيتم في الأيام القليلة المقبلة توقيع قرار للأندية التي لم تستوفي بياناتها أو تم إعادتها لوجود نقص في مستنداتها. وفي ذات السياق. وأضافت الهيئة ، بأنه سيعمم هذا القرار على جميع الأندية من أجل الشروع في الانتخابات، التي ستستمر لمدة عشرة أيام متواصلة من ثم سيتم إعطاء مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعون، حتى تعتمد نتائج الانتخابات ويكون لها الدور الفاعل في بناء المؤسسات الرياضية البناء الصحيح. الجدير بالذكر ان انتخابات الاندية الليبية (المجموعة الثانية) سيتم الشروع فيها وفق قرار سيصدر عن الهيأة العامة للرياضة، فور إحالة اللجنة العليا للانتخابات لقائمة الأندية المستوفاة للشروط وفق آلية الانتخابات. ... وال بنغازى ...