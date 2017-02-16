اختتام لقاء عمل حول توطين التدريب بالمدارس والتطوير القائم على المدرسة في بنغازي .

بنغازي 16 فبراير 2017 ( وال ) - اختتم المركز العام للتدريب والتطوير التعليم بنغازي أمس الأربعاء، لقاء عمل حول "توطين التدريب بالمدارس والتطوير القائم على المدرسة "، بمشاركة كافة المكاتب التعليمية في بنغازي . وقال مدير مكتب التدريب والتطوير بنغازي الأستاذ " نبيل أحمد الزوي " إن الدورة تعتبر مشروع تطوير وتدريب القائم على المدرسة من أجل تدريب في كافة المدارس وإنشاء وحدة تدريب بكل مدرسة . وأضاف " الزوي " أن الهدف من لقاء العمل الذي نظم بمدرسة الرسالة المقدسة تحت شعار "نتدرب معاً لنتعلم معاً "، هو تطوير العملية التعليمية، ومتابعة الخطة التدريبية في مختلف المجالات . وأوضح " الزوي " إلى أن لقاء العمل هذا نظمه المركز العام للتدريب والتطوير التعليم بنغازي بالتعاون مع قطاع التدريب والتعليم بنغازي، واستمرت على مدى 6 أيام، استهدفت فيها جميع مكاتب الخدمات التعليمية، من أجل تطوير العملية التعليمية . ...(وال بنغازى)...