اجتماع تقابلي بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز الرقابة على الاغذية والأدوية.



طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) عُقد بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعاصمة طرابلس صباح اليوم اجتماعا تقابلي بين رئيس الهيئة المكلف \" نعمان الشيخ \" ومدير عام مركز الرقابة على الأدوية والأغذية \" احمد جاب الله المغربي \" لمناقشة توحيد الجهود لإيجاد سياسة رقابية فاعلة .

و تناول الاجتماع الذي ضم عددا من مسؤولي الإدارات بالهيئة ومركز الرقابة على الأغذية إيجاد آليات رقابية وإجراءات تأديبية رادعة للجهات المستوردة للسلع الغذائية و الأدوية عند مخالفتها للقانون سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص.



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