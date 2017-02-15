\\\" السراج \\\" يستقبل وفدا من حكماء وأعيان مدينة بني وليد .

طرابلس 15 فبراير 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أليوم الأربعاء بمقر المجلس بمدينة طرابلس ،وفدا من حكماء وأعيان مدينة بني وليد. \

وأكد \\\" السراج \\\" في بداية اللقاء على أهمية دور الحكماء والأعيان في تحقيق الاستقرار وترسيخ قيم المحبة والتسامح داخل المجتمع ، ودعم مبادرات المصالحة ولم الشمل بما يتمتعون به من حكمة وعقلانية وبعد نظر. مؤكدا على دعم حكومة الوفاق الوطني للبلديات التي تمثل واقع بيئتها الاجتماعية.\

واستمع \\\" السراج \\\" لما عرضه السادة حكماء واعيان مدينة بني وليد من مطالب تتعلق باحتياجات المدينة ، وتشمل استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية ، ودعم مستشفيات المدينة بتوفير ما تواجهه من نواقص. \

ووعد \\\" السراج \\\" باتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الخصوص ، وإيجاد حلول سريعة لمشاكل مدينة بني وليد واستكمال كافة النواقص بأسرع وقت ممكن ، مؤكدا ان حكومة الوفاق الوطني عازمة على أن تنفذ المشاريع الخدمية وبرامج التنمية من خلال البلديات في مختلف المدن الليبية .\

\

... ( وال )...