\" معيتيق \"يزور المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة للوقوف على المشاكل التي يعانيها .

صبراتة 15 فبراير 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\" اليوم الأربعاء بزيارة المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة، وكان في استقباله عميد البلدية \"حسين الدوادي\" ومدير عام المستشفى \"حسين كاموكا\" للوقوف على المشاكل، والعوائق التي تعرقل سير العمل ، والمتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل، وتوقف أعمال الصيانة منذ سنوات.

وأوضح \"كاموكا\" أن تدني مستوى الخدمات بالمعهد خلال الأشهر الأخيرة، كان بسبب عودة العناصر الطبية المساعدة الوافدة إلى بلدانهم مؤخراً، مستعرضاً احصائية بعدد الحالات التي قدمت لها الخدمة الطبية العام الماضي.

وأشار إلى أن المعهد يعتبر وجهة المرضى من مختلف مناطق ليبيا، وتعثره في تقديم الخدمات يعود على صحة المرضى بالسلب.

وأكد \"معيتيق\" بأنه سيتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة مشاكل المعهد، وكل مستشفيات المنطقة الغربية .



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