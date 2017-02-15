اختيار 13 لاعبا لتمثيل ليبيا في منافسات دورة الألعاب الإسلامية الرابعة بأذربيجان.

طرابلس 15 فبراير 2017 (وال)- اختارت اللجنة الأولمبية 13 لاعبا لتمثيل ليبيا في منافسات دورة الألعاب الإسلامية الرابعة التي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 من شهر مايو القادم بمدينة باكو الأذربيجانية، بمشاركة مايقارب 5000 لاعب ولاعبة يمثلون 57 دولة، في 24 لعبة رياضية. وجاء الاختيار من قبل لجنة وضع معايير المشاركة في ختام اجتماعها مع الاتحادات الرياضية التي ستكون ألعابها ضمن منافسات الدورة الإسلامية، وما عرضته من برامجها الفنية، والاطلاع على خطط الاتحادات، ومن خلال أبرز النتائج التي تحصل عليها الرياضيون في كل لعبة خلال العام الماضي. وضمت القائمة المختارة للمشاركة في هذه الدورة الأسماء التالية :. 1- عادل الفقير، وأحمد التليسي (سباحة) . 2- جاد حريز ، ورمضان الزريبي ( تنس طاولة ) . 3- هاني معتوق ، ومروان العيان ( رفع أثقال ). 4- عادل أمين، ويوسف المزلع ( كاراتيه ) . 5- عبد المالك يوسف، وآدم شريحة( تايكواندو ). 6- محمد الجزيري ( ألعاب قوى ) . 7- محمد أبوشاقور ( جودو ) . 8- صابرين المرغني ( جمباز ) . ...(وال) ...