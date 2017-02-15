ليبيا تشارك في بطولة مصر المفتوحة للتايكواندو.

طرابلس 15 فبراير 2017 (وال)- تشارك ليبيا في منافسات بطولة مصر المفتوحة للتايكواندو المصنفة (G2)، التي ستنطلق منافساتها يوم الجمعة القادم 17 فبراير الجاري بمدينة الأقصر. وسيمثل ليبيا في هذه البطولة التي تتواصل على مدى يومين، الرياضي " محمد علي الحولي " في منافسات وزن 87 كيلوجراما. وستقام البطولة بمشاركة أكثر من (150) لاعبا ولاعبة من المصنفين عالميا يمثلون دول : ليبيا، ومصر، وتونس، والمغرب، والعراق، والبحرين، وفلسطين، والسعودية، وقطر، والسودان ، وغانا، والكونغو الديمقراطية، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والسويد، وفرنسا، والنمسا، وتركيا، وقبرص. ...(وال)...