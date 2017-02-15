تأجيل تنظيم البطولة الافريقية لألعاب القوى تحت 20 سنة بالجزائر.

طرابلس 15 فبراير 2017 (وال)- قرر الاتحاد الجزائري لألعاب القوى تأجيل تنظيم البطولة الافريقية لفئة تحت 20 سنة إلى الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو القادمين بالجزائر، وذلك بناء على طلب العديد من الاتحادات القارية . وكانت منافسات البطولة التي سيحتضنها ملعب " لا ستي " بمدينة تلمسان مقررة في الفترة من 12 إلى 15 مايو القادم. وأوضح الاتحاد الجزائري أن تأجيل البطولة جاء أيضا بطلب من غالبية أعضاء الاتحاد الافريقي لألعاب القوى خلال اجتماعهم على هامش المؤتمر الخاص للاتحاد الدولي لألعاب القوى شهر ديسمبر 2016 بمدينة موناكو الفرنسية. ...(وال)...