\" معيتيق\" يعلن البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية العام 2017 لتغطية احتياجات المناطق والقطاعات الاخرى .

صبراتة 15 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية العام 2017 التي اعتمدت مؤخراً لتغطية احتياجات المناطق، وحلحلة المختنقات التي تواجهها، إضافة إلى القطاعات الأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي انعقد اليوم الأربعاء، بدار تليل بمدينة صبراتة بين عمداء بلديات الساحل الغربي، ووكلاء وزارات كل من الحكم المحلي، والعمل، والمواصلات، ورؤساء الأجهزة، والمراكز، والإدارات، والمصالح التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأثنى \" معيتيق \" على دور المجالس البلدية في تسيير الأعمال باعتبارها الأقرب للمواطن.

وأشار للمشاكل التي واجهت بلديات الساحل الغربي خلال العامين الماضيين بسبب عدم تسييل الميزانية، ما جعل رؤساء المجالس البلدية في مواجهة مباشرة مع المواطنين لعجزها تقديم الخدمة لهم.

وأكد على الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتذليل كل الصعوبات التي تواجه القطاعات التابعة لها .

بدورهم استعرض عمداء بلديات الساحل الغربي \" الإحدى عشرة \" الصعوبات التي تواجهها ومنها مشاريع البنية التحتية المتوقفة، مطالبين بضرورة العمل على استكمالها، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 90%.

وأكدوا على ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية كي يتسنى لها استلام المشاريع الصغرى إلى حين استكمالها بإشراف الأجهزة والهيئات المختصة فيما أكد رؤساء الأجهزة، والهيئات، رغبتهم في استكمال المشاريع المتوقفة في حال توفير الميزانية اللازمة لتغطية العقود الموقعة مع الشركات المنفذة التي تفوق ( 22 ) ألف عقد بمختلف مناطق ليبيا بقيمة ( 155 ) مليار دينار .



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