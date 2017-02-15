\" معيتيق\" يعلن البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية العام 2017 لتغطية احتياجات المناطق والقطاعات الاخرى .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 21:03:00
صبراتة 15 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" البدء في منح أذونات الصرف من ميزانية العام 2017 التي اعتمدت مؤخراً لتغطية احتياجات المناطق، وحلحلة المختنقات التي تواجهها، إضافة إلى القطاعات الأخرى. \nجاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي انعقد اليوم الأربعاء، بدار تليل بمدينة صبراتة بين عمداء بلديات الساحل الغربي، ووكلاء وزارات كل من الحكم المحلي، والعمل، والمواصلات، ورؤساء الأجهزة، والمراكز، والإدارات، والمصالح التابعة لحكومة الوفاق الوطني. \nوأثنى \" معيتيق \" على دور المجالس البلدية في تسيير الأعمال باعتبارها الأقرب للمواطن. \nوأشار للمشاكل التي واجهت بلديات الساحل الغربي خلال العامين الماضيين بسبب عدم تسييل الميزانية، ما جعل رؤساء المجالس البلدية في مواجهة مباشرة مع المواطنين لعجزها تقديم الخدمة لهم. \nوأكد على الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتذليل كل الصعوبات التي تواجه القطاعات التابعة لها . \nبدورهم استعرض عمداء بلديات الساحل الغربي \" الإحدى عشرة \" الصعوبات التي تواجهها ومنها مشاريع البنية التحتية المتوقفة، مطالبين بضرورة العمل على استكمالها، التي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 90%. \nوأكدوا على ضرورة تفعيل دور المجالس البلدية كي يتسنى لها استلام المشاريع الصغرى إلى حين استكمالها بإشراف الأجهزة والهيئات المختصة فيما أكد رؤساء الأجهزة، والهيئات، رغبتهم في استكمال المشاريع المتوقفة في حال توفير الميزانية اللازمة لتغطية العقود الموقعة مع الشركات المنفذة التي تفوق ( 22 ) ألف عقد بمختلف مناطق ليبيا بقيمة ( 155 ) مليار دينار .\n\n...( وال)...