فريق الهلال يصل كينيا لملاقاة أولينزي ستارز في كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم .الأربعاء ، 15-02-2017 - 20:51:00

فريق الهلال يصل كينيا لملاقاة أولينزي ستارز في كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم . \n طرابلس 15 فبراير 2017(وال) - أجرى فريق الهلال اليوم الأربعاء \nتدريباته بكينيا، إستعدادا لمباراته أمام فريق أولينزي ستار الكيني، يوم \nالجمعة القادمة ، ضمن إياب منافسات الدور التمهيدي لدوري كأس الإتحاد \nالأفريقي لكرة القدم . وكانت بعثة فريق الهلال لكرة القدم قد وصلت أمس الثلاثاء إلى \nالعاصمة الكينية نيروبي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة .\n يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت لصالح فريق الهلال بنتيجة هدف دون \nمقابل التي أقيمت بملعب الإنتاج الحربي بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ، \nسجله لاعبه \" أحمد العبار \" .\n ...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم االخميس .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا