فريق الهلال يصل كينيا لملاقاة أولينزي ستارز في كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 20:51:00
\n طرابلس 15 فبراير 2017(وال) - أجرى فريق الهلال اليوم الأربعاء \nتدريباته بكينيا، إستعدادا لمباراته أمام فريق أولينزي ستار الكيني، يوم \nالجمعة القادمة ، ضمن إياب منافسات الدور التمهيدي لدوري كأس الإتحاد \nالأفريقي لكرة القدم . وكانت بعثة فريق الهلال لكرة القدم قد وصلت أمس الثلاثاء إلى \nالعاصمة الكينية نيروبي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة .\n يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت لصالح فريق الهلال بنتيجة هدف دون \nمقابل التي أقيمت بملعب الإنتاج الحربي بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ، \nسجله لاعبه \" أحمد العبار \" .\n ...(وال)...