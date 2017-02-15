فريق الهلال يصل كينيا لملاقاة أولينزي ستارز في كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم .



طرابلس 15 فبراير 2017(وال) - أجرى فريق الهلال اليوم الأربعاء

تدريباته بكينيا، إستعدادا لمباراته أمام فريق أولينزي ستار الكيني، يوم

الجمعة القادمة ، ضمن إياب منافسات الدور التمهيدي لدوري كأس الإتحاد

الأفريقي لكرة القدم . وكانت بعثة فريق الهلال لكرة القدم قد وصلت أمس الثلاثاء إلى

العاصمة الكينية نيروبي قادمة من العاصمة المصرية القاهرة .

يذكر أن مباراة الذهاب إنتهت لصالح فريق الهلال بنتيجة هدف دون

مقابل التي أقيمت بملعب الإنتاج الحربي بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ،

سجله لاعبه \" أحمد العبار \" .

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