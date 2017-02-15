ليبيا ترأس لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية باليونسكو .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 20:24:00
باريس 15 فبراير 2017 ( وال ) - ترأس السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" أمس الأول الاثنين الاجتماع الأول للجنة العلوم الطبيعية التابعة للمجموعة العربية الذي عقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية \" باريس \" .\nوخُصص هذا الاجتماع للاستماع الى عرض قدمته الخبيرة في قسم علوم الأرض والحد من مخاطر الكوارث الجيولوجية \" مرجريتا فانشيوتي \" بخصوص \" المؤتمر الدولي حول نظم الإنذار المبكر الخاصة بالزلازل: من العلوم الى السياسة \" المزمع عقده في الفترة من 11 الى 13 أكتوبر القادم في مقر منظمة اليونسكو في باريس.\nوفى مستهل الاجتماع رحب رئيس لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية الدكتور \" عبد القادر المالح \" بممثلي أمانة اليونسكو وشكرهم على مبادرتهم باطلاع المجموعة العربية على نظم الإنذار المبكر الخاصة بالزلازل، وعلى مجريات التحضير للمؤتمر الدولي المذكور. كما رحب بأعضاء المجموعة العربية الحاضرين.\nوقدمت خلال هذا الاجتماع العديد من الاوراق البحثية للخبراء فى مجال علوم الأرض والحد من مخاطر الكوارث الجيولوجية \" التى ركزت على أهمية التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها .\nفيما قدمت أوراق مماثلة آخر ما توصل اليه العلم في مجال الكشف المبكر عن وقوع الزلازل واطلاق الإنذار بأقصى سرعة بعد الموجات المنبئة وقبل بداية الموجات المدمرة. \nيشار بأن المندوبية الدائمة لليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والتى يترأسها الدكتور \" عبد القادر المالح \" تمارس أعمالها من داخل مقرها بمبنى المنظمة بباريس، وتتبع مباشرة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وهي إحدى مكونات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتتواصل المندوبية كذلك مع الأجهزة الأخرى في ليبيا التي تشترك مع اليونسكو في تنفيذ بعض برامجها. ويصنف نشاط المندوبية ضمن فعاليات العمل الخارجي الذي تشرف عليه وزارة الخارجية، وبحكم موقعها تتعاون المندوبية وتنسق مع سفارة ليبيا في باريس.\nوفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الليبية أجرته اليوم الاربعاء مع السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" أكد أن المندوبية الليبية واصلت ولازالت تمارس نشاطها وجهودها في المرحلة الماضية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها .\nواستعرض الدكتور \" عبد القادر \" مشاركات ومناشط المندوبية الليبية في اللجان والمجالس المختلفة المنبثقة عن المؤتمر العام لليونسكو والتي تنعقد في مواعيد مختلفة على مدار السنة، كعضو أصيل أو كمراقب ، بالاضافة الى مشاركتها في اجتماعات اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات المختلفة الخاصة باليونسكو، كعضو أصيل في بعض الاجتماعات وكمراقب في بعضها الآخر، كما شاركت في اجتماعات الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات.\nوأشار الدكتور \" عبد القادر\" الى أن ليبيا ترأس العام الحالي لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية ، اضافة الى استلامها لمنصب نائب رئيس المجموعة العربية لعام 2017، مشيرا بأن ليبيا سوف تتولى رئاسة المجموعة في العام القادم (2018).\nوأضاف أن ليبيا تشغل حاليا وحتى عام 2019 منصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في المنظمة، التي أصبحت عضوا فيها في المؤتمر العام الأخير (عام 2015).\nكما تم اختيار ليبيا لتحمل مسؤولية رئاسة المجموعة الفرعية لشمال إفريقيا (الدول العربية) في المجموعة الإفريقية لعام 2017، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا في الاجتماع القادم لهذه المجموعة.\nوأوضح السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" أن المندوبية تابعت وتتابع كل الاتصالات والعلاقات بين ليبيا وأمانة اليونسكو، كما تابعت المشاريع المشتركة بينهما ، وحرصت على المشاركة في الاجتماعات بين الوفود الليبية المتخصصة وأمانة اليونسكو بشأن المشاريع المشتركة المنفذة في ليبيا بتمويل ذاتي.\nكما أعدت المندوبية دراسة بشأن عضوية الدول العربية في المجالس واللجان المختلفة في اليونسكو، واللجان المرتبطة بالاتفاقيات الثقافية، والمجلس التنفيذي، ووتيرة هذه العضوية في المرحلة الماضية، لتساعدها على مواكبة عمل هذه اللجان العديدة، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية في عملية التنسيق فيما بينها والاتفاق على الترشيحات المقدمة لعضوية هذه اللجان، سواء في المؤتمر العام أو في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيات المختلفة.\nوأكد الدكتور \" عبد القادر المالح \" أن المجلس الدولي للمتاحف وبعد اتصالات مكثفة مع المندوبية واليونسكو وبالتنسيق مع مصلحة الآثار في ليبيا، القائمة الحمراء الخاصة بالممتلكات الثقافية الليبية المهددة بالخطر، موضحا بأن القائمة الحمراء تتناول عناصر تم جردها ضمن مجموعات تابعة لمؤسسات معترف بها دوليا، والهدف منها هو نشر صور لعينات من الممتلكات الثقافية المحمية بموجب التشريعات، والمعرضة أكثر من غيرها للإتجار غير المشروع. وسيساعد ذلك ليبيا على حماية آثارها من السرقات والتهريب كما سيساعدها في عملية استعادة ما تم سرقته وتهريبه من الآثار.\nوأشار الى مشاركة المندوبية في متابعة عمليتي إعادة لممتلكات ثقافية ليبية مهربة الى الخارج، مع الجهات المختصة في اليونسكو. موضحا بأن عمليات سرقة الآثار الليبية بازدياد، وقد تم العثور مؤخرا على قطع أثرية ليبية مهربة في الخارج وتعمل المندوبية، بالتعاون مع جهات ليبية مختصة، على اعداد ملف مدعوم بالصور للقطع الأثرية الليبية المسروقة لتسهيل عملية ملاحقتها واستردادها.\nونوه الدكتور \" عبد القادر \" الى القائه للعديد من المحاضرات في ليبيا لتوضح عمل اليونسكو وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها حكومات العالم في الأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الرابع منها المعني بالتعليم ، مشيرا بأن المندوبية اضطلعت بمهمة طرح جدول أعمال التعليم لسنة 2030 في المجموعة العربية ومشاركة المندوب الدائم في ندوة التعليم غير النظامي والتخطيط لوضع استراتيجية للاعتراف بالتعليم غير النظامي في بيروت ، والتواصل مع مكتب بيروت للتربية التابع لليونسكو، لمتابعة برنامج التعليم لسنة 2030.\nوأكد السفير والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم \" اليونسكو \" الدكتور \" عبد القادر المالح \" في هذا اللقاء الخاص مع ( وال ) - أن المندوبية تتابع مع اليونسكو ملف مشروع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات (ICT) في ليبيا، الذي له أهمية بالغة في تطوير البنى التحتية والكفاءات الليبية في هذا المجال الحيوي في عصرنا الحالي، وفي المساهمة في نقل المجتمع الليبي الى العصر الرقمي وإلى اقتصاد المعرفة ، مشيرا في هذا الخصوص الى أن ليبيا رصدت لهذا المشروع ( 17 ) مليون دولار، تم دفع ( 5 ) مليون منها.\n\n... ( وال ) ...