إنتاج ليبيا النفطي سيرتفع إلى 2 , 1 مليون برميل أغسطس القادم .
الأربعاء ، 15- 02- 2017 - 20:05:00
القاهرة 15 فبراير2017( وال ) - قال عضو بمجلس إدارة المؤسسة \\nالوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج \\nالبلاد من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام حاليا إلى 1.2 مليون برميل\\nيوميا في أغسطس.\\n وأبلغ جاد الله العوكلي وكالة انباء رويترز أنه من المنتظر أن \\nيستأنف حقل الفيل النفطي في جنوب غرب ليبيا الإنتاج في غضون شهر ليضيف 75 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد, مشيرا الى ارتفع إنتاج ليبيا لأكثر من مثليه منذ أواخر العام الماضي بعد إنهاء غلق عدة مرافئ نفطية في شرق البلاد وخط أنابيب في الغرب ينقل الخام من حقلي الفيل والشرارة.\\n وقال إن شركة الواحة للنفط وهي مشروع مشترك لمؤسسة النفط وشركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة تتوقعان زيادة إنتاجهما في الأشهر المقبلة.\\n ( وال