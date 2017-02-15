إنتاج ليبيا النفطي سيرتفع إلى 2 , 1 مليون برميل أغسطس القادم .

القاهرة 15 فبراير2017( وال ) - قال عضو بمجلس إدارة المؤسسة \

الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج \

البلاد من 700 ألف برميل يوميا من النفط الخام حاليا إلى 1.2 مليون برميل\

يوميا في أغسطس.\

وأبلغ جاد الله العوكلي وكالة انباء رويترز أنه من المنتظر أن \

يستأنف حقل الفيل النفطي في جنوب غرب ليبيا الإنتاج في غضون شهر ليضيف 75 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد, مشيرا الى ارتفع إنتاج ليبيا لأكثر من مثليه منذ أواخر العام الماضي بعد إنهاء غلق عدة مرافئ نفطية في شرق البلاد وخط أنابيب في الغرب ينقل الخام من حقلي الفيل والشرارة.\

وقال إن شركة الواحة للنفط وهي مشروع مشترك لمؤسسة النفط وشركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة تتوقعان زيادة إنتاجهما في الأشهر المقبلة.\

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