نادي خليج سرت يتعاقد مع المدرب الوطني رضوان الذيب .

طرابلس 15 فبراير 2017 (وال) -تعاقدت ادارة نادي خليج سرت الرياضي مع المدرب الوطني " رضوان الذيب " للإشراف على تدريب الفريق إستعدادا لمسابقة الموسم الرياضي الجديد لكرة القدم . وذكر مصدر النادي أن العقد يستمر لمدة موسم رياضي واحد قابل للتجديد، ويساعده " سالم مرعي " ، و" نوري العزومي " ، و" الغزالي مسعود " مدربا للحراس . وأوضح المصدر أن إدارة النادي تعاقدت مع بعض الرياضيين الجدد لتعزيز صفوف الفريق في مشاركته القادمة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد ، التي ستنطلق تدريباته خلال الأيام القادمة . ...(وال)...